Juventus empata com Verona e se distancia da liderança do Campeonato Italiano

A Juventus visitou o Verona, neste sábado, no estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, e saiu apenas com um empate por 1 a 1, ficando cada vez mais distante da liderança do Campeonato Italiano, que já está em sua 24.ª rodada.

O empate amargo para a Juventus deixa a equipe na terceira posição com 46 pontos, a três pontos do Milan, na vice-liderança, e a sete da Inter de Milão, líder do torneio.

E a disputa pelo título pode ficar ainda mais longe porque os rivais ainda jogam pela rodada, assim como a Roma, que está a apenas dois pontos da Juventus e pode tomar a terceira colocação em caso de vitória neste domingo. Para o Verona, o placar de 1 a 1 fez o time subir para a oitava posição, chegando aos 35 pontos.

Favorito para o confronto, o time de Turim fez um primeiro tempo impondo pressão nos donos da casa, com muitas finalizações. Mas, apesar disso, o goleiro Silvestri, do Verona, não foi tão exigido por causa das más finalizações e dos erros nos passes decisivos que poderiam deixar os atacantes Cristiano Ronaldo e Chiesa com boas chances de marcar.

Já o Verona soube aproveitar melhor as suas oportunidades, levando perigo, principalmente, com uma bola na trave no primeiro tempo.

Na etapa final, veio o primeiro gol do jogo, aos 4 minutos, com Cristiano Ronaldo livre na área, que acertou bom chute rasteiro após passe de Chiesa. O astro português se mantém isolado na artilharia do Campeonato Italiano, agora com 19 gols.

No entanto, da metade para o final do jogo, o Verona foi melhor, empatando o placar aos 32 minutos com um gol de cabeça de Antonin Barak.

Também neste sábado houve mais dois jogos. A Lazio, sexta colocada, perdeu de 2 a 0 para o Bologna, que está no 11.º lugar. Na outra partida, o Parma, que luta para não cair, empatou com o Spezia por 2 a 2 e não saiu da vice-lanterna do campeonato.

