Juventus empata com Verona e fica a 9 pontos da Inter de Milão

AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/02/2024 - 19:41

A Juventus de Turim tropeçou mais uma vez na luta pelo título do Campeonato Italiano, ao empatar com o Hellas Verona em 2 a 2 neste sábado, pela 25ª rodada.

A Juve tem agora nove pontos de desvantagem para a líder Inter de Milão (63 pontos), que ainda tem um jogo a menos e na sexta-feira goleou a Salernitana por 4 a 0.

Os ‘bianconeri’ estão há três semanas perdendo força no campeonato, com duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos e um balanço de apenas de dois pontos conquistados em 12 possíveis.

Contra o Verona, o time de Turim inclusive ficou atrás no placar em duas ocasiões, pelos gols de Michael Folorunsho (11′) e Tijjani Noslin (52′), e chegou ao empate marcando com Dusan Vlahovic (28′ de pênalti) e Adrien Rabiot (55′).

A última vitória da Juventus tem quase um mês, um 3 a 0 sobre o Lecce no dia 21 de janeiro. Desde então, o time empatou em casa com o Empoli (1 a 1) e perdeu para a Inter (1 a 0) e Udinese (1 a 0).

“Temos que ser realistas. A Inter está fazendo o campeonato dela, à frente dos demais. Agora temos que nos concentrar na segunda posição”, comentou Rabiot após a partida.

“Perdemos muitos pontos (…) Esta noite faltou agressividade, começamos a encontrar nosso jogo tarde demais”, lamentou o meio-campista francês.

Com mais este empate, a ‘Velha Senhora’ pode cair para a terceira posição se o Milan derrotar o Monza no domingo.

Mais cedo, o Napoli, atual campeão italiano, arrancou um empate com o Genoa em 1 a 1, quatro dias antes de receber o Barcelona pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O belga Cyril Ngonge (90′) empatou no finalzinho para o time napolitano, depois que o Genoa saiu na frente com um gol do norueguês Morten Frendrup (47′).

Este novo tropeço em casa chega antes do jogo contra o Barça na próxima quarta-feira pela Champions, praticamente a única esperança de título para o Napoli na temporada.

Perdido no meio da tabela com 36 pontos e com poucas chances de se aproximar do Top 4, o Napoli segue decepcionando na temporada, que começou com grande expectativa pela conquista do ‘Scudetto’ depois de 33 anos.

No último jogo do dia, a Atalanta venceu o Sassuolo em casa por 3 a 0 e se consolidou na quarta posição, a última que dá vaga na Champions da próxima temporada.

— Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Torino – Lecce 2 – 0

Inter – Salernitana 4 – 0





– Sábado:

Napoli – Genoa 1 – 1

Hellas Verona – Juventus 2 – 2

Atalanta – Sassuolo 3 – 0

– Domingo:

(08h30) Lazio – Bologna

(11h00) Empoli – Fiorentina

Udinese – Cagliari

(14h00) Frosinone – Roma

(16h45) Monza – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 63 24 20 3 1 59 12 47





2. Juventus 54 25 16 6 3 38 17 21

3. Milan 52 24 16 4 4 47 27 20

4. Atalanta 45 24 14 3 7 47 23 24

5. Bologna 42 24 11 9 4 35 22 13

6. Roma 38 24 11 5 8 42 30 12

7. Lazio 37 23 11 4 8 28 24 4

8. Fiorentina 37 24 11 4 9 36 28 8

9. Napoli 36 24 10 6 8 33 28 5

10. Torino 36 24 9 9 6 23 20 3

11. Monza 30 24 7 9 8 21 28 -7

12. Genoa 30 25 7 9 9 26 31 -5

13. Lecce 24 25 5 9 11 24 39 -15

14. Frosinone 23 24 6 5 13 32 49 -17

15. Udinese 22 24 3 13 8 24 37 -13

16. Empoli 21 24 5 6 13 18 37 -19

17. Sassuolo 20 24 5 5 14 29 45 -16

18. Hellas Verona 20 25 4 8 13 23 34 -11

19. Cagliari 18 24 4 6 14 22 45 -23

20. Salernitana 13 25 2 7 16 20 51 -31

