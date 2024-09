Juventus empata com Empoli e assume liderança provisória do Italiano; Milan goleia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/09/2024 - 18:22 Para compartilhar:

A Juventus passou em branco no empate em 0 a 0 com o Empoli neste sábado (14), mas apesar disso assumiu a liderança provisória da tabela, enquanto o Milan goleou o Venezia por 4 a 0 e somou sua primeira vitória no Campeonato Italiano depois de quatro rodadas.

Depois de emendar duas vitórias nos dois primeiros jogos, o time de Turim perdeu os 100% de aproveitamento antes da pausa para a data Fifa com o empate sem gols com a Roma.

Com 8 pontos, a Juve fica com um de vantagem sobre a Inter de Milão (2ª), que no domingo visitará o Monza (16º), e outras duas equipes que também têm 7 pontos: Torino (3º) e Udinese (4º), que ainda jogam na rodada, contra Lecce (13º) e Parma (9º), respectivamente.

No estádio Carlo Castellani de Empoli, a Juventus foi superior na partida e teve as melhores chances de gol, com Federico Gatti (36′) e Dusan Vlahovic (54′). A equipe da Toscana fez valer sua organização defensiva e inclusive quase chegou à vitória nos acréscimos com um chute de longe de Youssef Maleh (90’+1) que levou perigo.

“Não é o resultado que queríamos, mas o time fez um bom jogo. O ponto positivo é que não sofremos gols, mas tivemos poucas oportunidades”, analisou o técnico da Juve, o ítalo-brasileiro Thiago Motta.

Este novo empate chega para a Juventus às vésperas de seu retorno à Liga dos Campeões, depois de um ano de ausência. A estreia será na terça-feira, contra o PSV Eindhoven.

Por sua vez, o Empoli continua invicto e soma 6 pontos, depois de uma vitória e três empates, e ocupa a sétima posição na tabela.

– Milan goleia –

Depois de somar apenas dois pontos em três jogos, o Milan conseguiu sua primeira vitória no campeonato ao golear o Venezia por 4 a 0 em San Siro.

O time ‘rossonero’ construiu o resultado rapidamente, marcando seus quatro gols em apenas 30 minutos. Os destaques da partida foram o francês Theo Hernandez e o português Rafael Leão.

Hernandez abriu o placar logo aos dois minutos após receber um passe de calcanhar de Leão, aproveitando erro do goleiro Jesse Joronen.

Matteo Gabbia aumentou a vantagem após cobrança de escanteio (16′), antes de Christian Pulisic e Tammy Abraham marcarem um gol de pênalti cada um (25′ e 29′) para fechar a goleada.

“Finalmente começamos a nossa temporada, temos que continuar com este ritmo”, comemorou Pulisic.

Com a vitória, a primeira sob o comando do técnico português Paulo Fonseca, o Milan sobe para a oitava posição na tabela da Serie A, quatro dias antes da estreia na Champions, contra o Liverpool.

E no primeiro jogo deste sábado, o Bologna (14º), grande surpresa na temporada passada, arrancou um empate em 2 a 2 com o recém-promovido Como (19º) e continua sem vencer no campeonato.

— Jogos da 4ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Como – Bologna 2 – 2

Empoli – Juventus 0 – 0

Milan – Unione Venezia 4 – 0

– Domingo:

(07h30) Genoa – Roma

(10h00) Atalanta – Fiorentina

Torino – Lecce

(13h00) Cagliari – Napoli

(15h45) Monza – Inter

– Segunda-feira:

(13h30) Parma – Udinese

(15h45) Lazio – Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 8 4 2 2 0 6 0 6

2. Inter 7 3 2 1 0 8 2 6

3. Torino 7 3 2 1 0 5 3 2

4. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2

5. Hellas Verona 6 3 2 0 1 5 3 2

6. Napoli 6 3 2 0 1 5 4 1

7. Empoli 6 4 1 3 0 3 2 1

8. Milan 5 4 1 2 1 9 6 3

9. Lazio 4 3 1 1 1 6 5 1

10. Parma 4 3 1 1 1 4 4 0

11. Genoa 4 3 1 1 1 3 4 -1

12. Fiorentina 3 3 0 3 0 3 3 0

13. Atalanta 3 3 1 0 2 5 6 -1

14. Lecce 3 3 1 0 2 1 6 -5

15. Bologna 3 4 0 3 1 4 7 -3

16. Monza 2 3 0 2 1 2 3 -1

17. Roma 2 3 0 2 1 1 2 -1

. Cagliari 2 3 0 2 1 1 2 -1

19. Como 2 4 0 2 2 3 7 -4

20. Unione Venezia 1 4 0 1 3 1 8 -7

jr/dr/iga/cb

JUVENTUS FOOTBALL CLUB