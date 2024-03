Juventus empata com Atalanta em casa e deixa Milan na vice-liderança do Italiano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/03/2024 - 16:29 Para compartilhar:

A Juventus perdeu a vice-liderança do Campeonato Italiano para o Milan neste domingo. A ultrapassagem aconteceu por uma combinação de resultados. Mesmo jogando em casa, no Allianz Stadium, em Turim, a Juventus só empatou em 2 a 2 com a Atalanta. Mais cedo, o Milan venceu o Empoli por 1 a 0. E após 28 rodadas o time de Milão tem 59 pontos contra 58 da Juventus.

A Juventus entrou em campo sem seu artilheiro, Vlahovic, suspenso, mas mesmo assim tentou o gol muito mais do que os visitantes. No primeiro tempo, foram seis finalizações, sendo apenas duas no alvo. A Atalanta chutou apenas uma bola no gol e conseguiu ir para o vestiário com a vantagem no placar. Em uma cobrança de falta ensaiada muito bem executada, Mario Passalic encontrou Koopmeiners livre na entrada da área. O volante holandês bateu forte, sem chance para o goleiro Szczesny.

O time da casa aumentou o ritmo no segundo tempo e conseguiu o empate aos 21 minutos. O meia americano McKennie percebeu o companheiro Cambiaso invadindo a área da Atalanta e conseguiu uma assistência perfeita. O lateral só teve o trabalho de tocar para as redes. A virada da Juventus aconteceu após outra jogada pelo lado esquerdo. Após levantamento na área, McKennie faz nova assistência, desta vez ajeitando a bola para a finalização de Milik.

A virada deixaria Juventus novamente um ponto na frente do Milan na tabela, mas o holandês Koompmeiners marcou pela segunda vez aos 30 minutos. Ele recebeu passe dentro da área e chutou rasteiro no meio do gol.

Sem disputar competição europeia nesta temporada, a Juventus volta a jogar no domingo contra o Genoa. Já a Atalanta, que ocupa a sexta colocação no Italiano, com 47 pontos, joga em casa contra a Fiorentina também no domingo. Antes, porém, o time de Bergamo recebe o Sporting pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. Na primeira partida, em Portugal, na semana passada, aconteceu o empate em 1 a 1.

