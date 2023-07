Juventus e XV empatam sem gols no fechamento da segunda rodada da Copa Paulista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 19:48 Compartilhe

No fechamento da segunda rodada da Copa Paulista, Juventus e XV de Piracicaba empataram sem gols, nesta terça-feira à tarde, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, no bairro da Mooca, em São Paulo. Na classificação do Grupo 2, o XV de Piracicaba subiu para a segunda posição com quatro pontos. Já o Juventus ficou na quinta colocação com um ponto.

O técnico Paulo Roberto Santos usou força máxima do XV, que também disputa a reta final da fase de classificação da Série D do Brasileiro. O time começou o jogo melhor, mas depois o Juventus equilibrou as ações, principalmente no setor de meio-campo.

No segundo tempo, o ritmo de jogo caiu. Os times criaram algumas poucas chances, porém, erraram nas finalizações.

Na terceira rodada, o XV de Piracicaba volta a campo contra o Oeste, na próxima sexta-feira, às 15h, na Arena Barueri. No domingo, o Juventus recebe o Primavera, às 10h, de novo na Rua Javari, em São Paulo.

