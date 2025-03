Juventus e Roma vencem na 30ª rodada da Série A da Itália

ROMA, 29 MAR (ANSA) – Em confrontos válidos pela 30ª rodada, as equipes da Juventus e da Roma venceram neste sábado (29) Genoa e Lecce, respectivamente, e somaram pontos importantes na tabela da Série A da Itália.

Em Turim, a Velha Senhora não decepcionou na estreia do croata Igor Tudor no comando do clube. Apesar de ter sofrido algumas dificuldades, os mandantes derrotaram os genoveses graças ao gol solo de Kenan Yildiz na etapa inicial.

Já no estádio Via del Mare, na Puglia, os romanos venceram o Lecce pelo mesmo placar de 1 a 0. O tento que deu o triunfo aos giallorossi da região central da Itália foi anotado pelo centroavante ucraniano Artem Dovbyk no fim do encontro.

A Juve voltou a vencer depois de duas derrotas seguidas e aparece na quinta posição, com 55 pontos, um atrás do Bologna. A Roma, por sua vez, se encontra na sexta colocação, somando 52, mas poderá ser ultrapassada pela arquirrival Lazio.

O Genoa ocupa o 12º degrau da tabela, com 35 pontos, mas não é ameaçado pela zona do rebaixamento. A situação do Lecce é completamente diferente, pois o time está em 17º, apenas dois pontos de distância do Empoli, que abre a parte vermelha da classificação. (ANSA).