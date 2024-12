Juventus e Milan vencem na Champions League; Bologna empata

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2024 - 19:26 Para compartilhar:

ROMA, 11 DEZ (ANSA) – A Juventus e o Milan venceram nesta quarta-feira (11) Manchester City e Estrela Vermelha, respectivamente, e somaram pontos importantes para a sequência da Liga dos Campeões. O Bologna, por sua vez, não saiu do zero com o Benfica.

Em Turim, os comandados do ítalo-brasileiro Thiago Motta aproveitaram a má fase dos Citizens e beliscaram uma vitória que fez a Velha Senhora subir na tabela e se manter viva na luta pelo grupo dos oito primeiros.

O triunfo por 2 a 0 da Juve, que acabou sendo o time mais efetivo da noite, foi construído graças aos gols de Dusan Vlahovic e Weston McKennie. Além de ter quebrado o jejum de vitórias, os piemonteses afundaram ainda mais o oponente britânico.

Faltando somente dois jogos para o fim da fase de liga, a Juventus está em 14º, com 11 pontos conquistados, enquanto o Manchester City se encontra no perigoso 22º degrau da tabela, somando apenas oito.

Indo para o San Siro, o Milan poderia ter vencido o Estrela Vermelha com mais tranquilidade, mas um segundo tempo abaixo do esperado quase custou a vitória por 2 a 1.

Em uma etapa inicial avassaladora, os rossoneri pecaram na pontaria, tanto que apenas Rafael Leão conseguiu acertar o pé e balançar as redes do adversário sérvio.

Os visitantes cresceram nos últimos 45 minutos e encontraram o empate com Nemanja Radonjic, mas Tammy Abraham evitou o tropeço no apagar das luzes em Milão.

Em 12º, o Milan chegou ao quatro triunfo consecutivo e soma 12 pontos, apenas um de distância do Lille, que abre o G8. O Estrela Vermelha, contudo, está em 31º, com três.

Por fim, o Bologna precisaria vencer o Benfica em Portugal para seguir sonhando com uma classificação, mas não saiu do zero e precisará de uma complicada combinação de resultados para seguir na Liga dos Campeões.

Pouco perigoso no setor ofensivo, os italianos evitaram mais um revés na competição graças ao bom desempenho do goleiro Lukasz Skorupski, que efetuou ao menos quatro defesas difíceis.

O rossoblù tem somente dois pontos e ocupa a 33ª colocação, enquanto o Benfica está em 15º, com 10. (ANSA).