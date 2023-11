Juventus e Inter empatam em clássico no Campeonato Italiano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2023 - 19:19 Para compartilhar:

O clássico entre a líder Inter de Milão e a vice-líder Juventus terminou empatado em 1 a 1 neste domingo (26), pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

Jogando em casa, a Juve abriu o placar com uma grande jogada coletiva que terminou com o gol do sérvio Dusan Vlahovic (27′), seu primeiro desde o dia 16 de setembro.

No entanto, os ‘bianconeri’ só mantiveram a vantagem por seis minutos, até o argentino Lautaro Martínez aproveitar um cruzamento na primeira trave de Marcus Turan para marcar seu 13º gol na temporada.

Depois de um primeiro tempo eletrizante, ambas as equipes diminuíram o ritmo quando voltaram dos vestiários e não criaram mais nenhuma chance clara de gol.

Terminado o “derby d’Italia” de número 250, a Inter mantém a liderança do campeonato com 32 pontos, dois à frente da Juventus.

Em outro jogo de destaque deste domingo, a Roma derrotou a Udinese por 3 a 1 para subir para a quinta colocação, com 21 pontos.

Jogando no Estádio Olímpico, os ‘gialorossi’ chegaram à vitória com gols de Gianluca Mancini (20′), Paulo Dybala (81′) e Stephan El Shaarawy (90′), enquanto o time de Udine marcou com Florian Thauvin (57′).

O Milan (3º), que no sábado derrotou a Fiorentina por 1 a 0, reduziu para seis pontos a distância para os ‘nerazzurri’, enquanto o Napoli, atual campeão, é o quarto colocado com 24 pontos, após a vitória sobre a Atalanta por 2 a 1.

A 13ª rodada do Campeonato Italiano continua na segunda-feira, com o Lecce visitando o Verona e o Bologna recebendo o Torino.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sábado:

Salernitana – Lazio 2 – 1

Atalanta – Napoli 1 – 2

Milan – Fiorentina 1 – 0

– Domingo:

Cagliari – Monza 1 – 1

Empoli – Sassuolo 3 – 4





Frosinone – Genoa 2 – 1

Roma – Udinese 3 – 1

Juventus – Inter 1 – 1

– Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona – Lecce

(16h45) Bologna – Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 32 13 10 2 1 30 7 23

2. Juventus 30 13 9 3 1 20 8 12

3. Milan 26 13 8 2 3 21 14 7

4. Napoli 24 13 7 3 3 26 14 12

5. Roma 21 13 6 3 4 25 15 10





6. Atalanta 20 13 6 2 5 21 13 8

7. Fiorentina 20 13 6 2 5 20 17 3

8. Bologna 18 12 4 6 2 13 10 3

9. Monza 18 13 4 6 3 14 12 2

10. Frosinone 18 13 5 3 5 19 21 -2

11. Lazio 17 13 5 2 6 14 15 -1

12. Torino 16 12 4 4 4 10 14 -4

13. Sassuolo 15 13 4 3 6 20 24 -4

14. Lecce 14 12 3 5 4 13 16 -3

15. Genoa 14 13 4 2 7 14 18 -4

16. Udinese 11 13 1 8 4 9 18 -9

17. Cagliari 10 13 2 4 7 13 25 -12

18. Empoli 10 13 3 1 9 8 25 -17

19. Hellas Verona 8 12 2 2 8 7 16 -9

20. Salernitana 8 13 1 5 7 10 25 -15

