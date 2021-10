Juventus e Inter empatam, e acaba os 100% de aproveitamento do Napoli

Com pênalti convertido por Paulo Dybala no último minuto do jogo, a Juventus (6º) conseguiu um empate em Milão com a Inter (3ª), que abriu o marcador com Edin Dzeko, neste domingo pela 9ª partida do Campeonato Italiano.

No outro clássico do dia, chegou ao fim os 100% de aproveitamento do líder Napoli após empate por 0 a 0 com a Roma (4º), na capital italiana.

Na classificação, a equipe napolitana tem 25 pontos, os mesmos do segundo colocado Milan (2º), que no sábado venceu por 4 a 2 em Bologna, e que tem saldo de gols inferior.

Já a Inter (3ª) soma agora 18 pontos, dois a mais que a Roma (4ª), que três à frente da Juventus (6ª).

— Jogos e resultados da 9ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sexta-feira:

Torino – Genoa 3 – 2

Sampdoria – Spezia 2 – 1

– Sábado:

Salernitana – Empoli 2 – 4

Sassuolo – Unione Venezia 3 – 1

Bologna – Milan 2 – 4

Atalanta – Udinese 1 – 1

Hellas Verona – Lazio 4 – 1

Fiorentina – Cagliari 3 – 0

Roma – Napoli 0 – 0

Inter – Juventus 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Dif

1. Napoli 25 9 8 1 0 19 3 16

2. Milan 25 9 8 1 0 22 9 13

3. Inter 18 9 5 3 1 24 12 12

4. Roma 16 9 5 1 3 16 9 7

5. Atalanta 15 9 4 3 2 15 11 4

6. Juventus 15 9 4 3 2 13 11 2

7. Fiorentina 15 9 5 0 4 13 12 1

8. Lazio 14 9 4 2 3 19 17 2

9. Bologna 12 9 3 3 3 15 19 -4

10. Empoli 12 9 4 0 5 14 18 -4

11. Hellas Verona 11 9 3 2 4 21 18 3

12. Torino 11 9 3 2 4 12 10 2

13. Sassuolo 11 9 3 2 4 12 12 0

14. Udinese 10 9 2 4 3 11 13 -2

15. Sampdoria 9 9 2 3 4 13 17 -4

16. Unione Venezia 8 9 2 2 5 7 15 -8

17. Spezia 7 9 2 1 6 11 22 -11

18. Genoa 6 9 1 3 5 14 21 -7

19. Cagliari 6 9 1 3 5 11 20 -9

20. Salernitana 4 9 1 1 7 8 21 -13

