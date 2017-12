Juventus e Inter de Milão empatam sem gols pelo Italiano

ROMA, 9 DEZ (ANSA) – A Juventus e a Inter de Milão se enfrentaram neste sábado (9) em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Italiano, no Allianz Stadium, em Turim, e não saíram do 0 a 0.

Melhor durante todo o tempo, a Velha Senhora conseguiu dominar o rival e criar as melhores chances do jogo. Porém, parou em Handanovic. O goleiro da Inter apareceu em todas as situações que foi exigido. O zagueiro brasileiro, Miranda, foi um dos principais jogadores da partida. Com o resultado, a Inter de Milão permanece na liderança, com 40 pontos. Mas o Napoli, que joga neste domingo contra a Fiorentina e tem 38 pontos, pode assumir a liderança caso vença a partida.

A Juve, por sua vez, alcançou a segunda posição temporariamente, também com 38 pontos. (ANSA).