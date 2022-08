Juventus e Inter caem em ‘grupos da morte’ da Champions League

Ansa 25/08/2022 - 14:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 25 AGO (ANSA) – O sorteio da Liga dos Campeões da Uefa, realizado nesta quinta-feira (25) em Istambul, na Turquia, colocou Inter de Milão e Juventus em “grupos da morte”.

Os 32 times classificados foram divididos em oito grupos com quatro equipes em cada. A Internazionale, atual vice-campeã da Série A da Itália, ficou no grupo C com Bayern de Munique, Barcelona e Viktoria Plzen.

Já a Velha Senhora enfrentará o Paris Saint-Germain no grupo H, além de Benfica e Maccabi Haifa, enquanto o Napoli ficou na chave A com Ajax, Liverpool e Rangers.

O atual campeão italiano Milan, por sua vez, terá pela frente as equipes do Chelsea, do Salzburg e do Dínamo de Zagreb na chave E.

A primeira rodada da fase de grupos da Champions está marcada para 6 e 7 de setembro. Os duelos, no entanto, vão ser encerrados em 1º e 2 de novembro. A Copa do Mundo de 2022, no Catar, fará com que os seis confrontos sejam jogados em um período de somente oito semanas.

O sorteio dos duelos das oitavas de final está previsto para ocorrer em 7 de novembro, enquanto a final da competição deverá acontecer no dia 10 de junho de 2023 no Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia.

– Premiação – O atacante Karim Benzema, do Real Madrid e da seleção francesa, foi eleito pela Uefa como o melhor jogador da temporada europeia 2021/22. O anúncio foi feito durante a cerimônia do sorteio dos grupos da Liga dos Campeões.

O jogador superou os outros dois finalistas: o goleiro Thibaut Courtois (Real Madrid) e o meio-campista Kevin De Bruyne (Manchester City). O francês de 34 anos de idade foi um dos protagonistas do título do Real Madrid, principalmente por ter marcado 15 gols em 12 partidas.

O treinador italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, faturou o prêmio de melhor técnico da temporada passada. O comandante auxiliou o clube espanhol a vencer a Champions League pela 14ª vez na história.

No evento realizado em Istambul, o italiano Arrigo Sacchi, ex-técnico do Milan e vice-campeão da Copa do Mundo de 1994 pela Azzurra, recebeu o prêmio Presidente da Uefa. Pelos rossoneri, o ex-comandante faturou duas Ligas dos Campeões no fim da década de 1980.

– Grupos da Champions League – Grupo A – Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers Grupo B – Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge Grupo C – Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Plzen Grupo D – Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting de Portugal e Olympique de Marseille Grupo E – Milan, Chelsea, Salzburg e Dínamo de Zagreb Grupo F – Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic Grupo G – Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund e Copenhague Grupo H – PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa (ANSA).