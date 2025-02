Juventus é eliminada da Champions após derrota para PSV

ROMA, 19 FEV (ANSA) – Após Milan e Atalanta, a Juventus também foi eliminada nos playoffs das oitavas de final da Champions League.

A Velha Senhora ganhou dos holandeses em Turim, na Itália, pelo placar de dois gols a um, mas foi superada por 3 a 1 fora de casa e acabou se despedindo do torneio da Uefa.

O tempo normal no Philips Stadion foi caótico para a Juventus, que precisou lidar com a enorme pressão do PSV. Após um primeiro tempo sem gols, os holandeses voltaram com tudo para a etapa final e abriram o placar com Ivan Perisic, ex-jogador da Internazionale.

A Velha Senhora quebrou o ritmo do oponente com um golaço de Timothy Weah, que aproveitou a sobra de bola e acertou um lindo chute de fora da área. No entanto, pouco tempo depois, o PSV voltou a ficar na frente, com Ismael Saibari, que levou os torcedores à loucura.

Os comandados do ítalo-brasileiro Thiago Motta se seguraram nos últimos minutos e levaram o jogo para a prorrogação.

Empurrado pelos fãs, Ryan Flamingo aproveitou vacilo do goleiro Michele Di Gregorio e do zagueiro Federico Gatti para colocar a equipe na frente do placar agregado.

Dusan Vlahovic chegou a carimbar a trave do PSV e Khéphren Thuram desperdiçou um gol praticamente cara a cara com o goleiro adversário. (ANSA).