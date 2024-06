Juventus e Allegri chegam a acordo por rescisão de contrato

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 18:27 Para compartilhar:

A Juventus e seu ex-técnico Massimiliano Allegri chegaram a um acordo para uma rescisão de contrato, anunciou o clube nesta segunda-feira (3), evitando uma disputa judicial.

“Juventus e Massimiliano Allegri anunciam que chegaram a um acordo para encerrar seu contrato a partir do final da atual temporada”, explicou a Juve em comunicado, sem revelar os termos do acordo.

O clube de Turim demitiu Allegri no mês passado, dois dias depois do título da Copa da Itália, com vitória sobre a Atalanta por 1 a 0 na final, em jogo marcado pelos episódios de ira do treinador contra os árbitros e depois contra um dirigente ‘bianaconero’ e contra um jornalista.

A Juve, terceira colocada no Campeonato Italiano, justificou sua decisão ao se referir à atitude “não compatível com os valores do clube” por parte do treinador.

Allegri, que voltou à Juventus em 2021 depois de ter comandado a equipe entre 2014 e 2019, ameaçou levar o clube à justiça contra a demissão sem justa causa.

O treinador, com quem a Juve venceu o Campeonato Italiano cinco vezes consecutivas, tinha contrato até 2025.

O acordo entre Juventus e Massimiliano Alletri abre via para o clube de Turim anunciar o ítalo-brasileiro Thiago Motta, que nesta temporada levou o Bologna à Liga dos Campeões pela primeira vez na história.

jr/bm/iga/cl/cb/am

JUVENTUS FOOTBALL CLUB