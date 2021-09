Juventus derrota Sampdoria e conquista segunda vitória seguida Equipe de Massimiliano Allegri se recupera no Campeonato Italiano após ótima partida de Locatelli. Velha Senhora perdeu Paulo Dybala machucado ainda no primeiro tempo

A Juventus conquistou sua segunda vitória seguida no Campeonato Italiano ao derrotas a Sampdoria por 3 a 2, em Turim. A Velha Senhora começou com muita intensidade, abriu dois gols de vantagem, mas sofreu golpe no final da primeira etapa. No segundo tempo, Locatelli marcou seu primeiro gol com a camisa bianconeri e Massimiliano Allegri começa a ter mais tranquilidade em seu trabalho.

INÍCIO FULMINANTE

A Juventus começou a partida com muita intensidade e aos 10 minutos Dybala recebeu passe de Locatelli na entrada da área e bateu de primeira e no cantinho para inaugurar o marcador. No ataque seguinte, o argentino encontrou Chiesa livre pelo lado direito, mas o italiano finalizou sem direção. Aos 13, Morata recebeu passe dentro da área, porém parou em boa defesa de Audero.

> Veja a tabela do Campeonato Italiano



SAÍDA SENTIDA

A Velha Senhora diminuiu a intensidade após a saída de Dybala, machucado, aos 22 minutos. No entanto, a equipe de Turim ampliou o marcador com Bonucci cobrando pênalti aos 42 minutos. A Sampdoria respondeu com Quagliarella encontrando espaço de fora da área e finalizando para defesa de Perin. No escanteio, Yoshida marcou de cabeça após ótimo levantamento de Candreva.

JOGO CONTROLADO

Na segunda etapa, a Juventus aproveitou uma saída errada da defesa da Sampdoria aos 11 minutos, Kulusevski recuperou a posse de bola e encontrou Locatelli para ampliar o marcador. Aos 28, Betancur fez ótima jogada individual, infiltrou no campo de ataque e finalizou firme para ótima defesa de Audero. Aos 38, após boa troca de passes da Sampdoria, Candreva recebeu passe de Adrien Silva dentro da área e finalizou para diminuir o marcador.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também