Juventus da Mooca tem título de 1934 reconhecido e se torna oficialmente campeão do Paulistão Equipe conquistou o título quando ainda jogava com o nome de Clube Atlético Fiorentino e bateu a Ponte Preta

O Clube Atlético Juventus, também conhecido como Juventus da Mooca, teve seu título estadual de 1934 reconhecido pela Federação Paulista de Futebol nesta quinta-feira. A homologação do campeonato faz parte do livro “125 Anos de História – A Enciclopédia do Futebol Paulista”, lançado pela FPF.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



Antonio Ruiz Gonsalez, presidente do Juventus, recebeu uma placa comemorativa do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, registrando o reconhecimento do título de 1934. Naquele campeonato, o clube ainda era conhecido como Clube Atlético Fiorentino e bateu a Ponte Preta para conquistar o Paulistão.

E MAIS:

O Juventus também entregou a placa e o troféu original aos seus trocedores como maneira de celebrar o reconhecimento do título. Este é o único troféu que o clube possui na primeira divisão de um campeonato. A equipe também já levantou a Série B do Brasileirão em 1983, a Série A2 do Paulistão em 1929 e 2005, além da Copa Paulista em 2007.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!



E MAIS:

Veja também