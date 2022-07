Juventus contrata o brasileiro Bremer, eleito o melhor zagueiro do Italiano

A Juventus trabalhou rápido e já tem um substituto para o jovem Matthijs De Ligt, holandês de 22 anos que se transferiu para o Bayern de Munique. Trata-se do brasileiro Gleison Bremer, eleito o melhor defensor da última edição do Campeonato Italiano, que passou pela base do São Paulo e se profissionalizou no Atlético-MG.

Bremer defendia o rival Torino nas últimas cinco temporadas e era disputado também pela Internazionale. Para mantê-lo em Turim, a Juventus desembolsou 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 220 milhões) na contratação.

O jogador esteve em Turim para a realização dos exames médicos nesta terça-feira e, assim como o argentino Di María e o francês Pogba, outros reforços recém-chegados, também fez questão de cumprimentar os torcedores da nova casa.

O brasileiro vai assinar um contrato de cinco temporadas, até junho de 2027. Nesta quarta-feira, Bremer deve dar as primeiras declarações como jogador da Juventus, que além das boas vindas, divulgou diversas fotos do reforço em suas redes sociais.

Após ver os rivais Inter de Milão e Milan comemorarem as conquistas do Campeonato Italiano nos últimos dois anos, a Juventus quer recuperar a hegemonia no país e promete montar um time forte e competitivo.

A estreia na próxima temporada da Série A está marcada para o dia 14 de agosto, no Juventus Stadium. O oponente será o Sassuolo, que vem crescendo nas últimas edições. Antes, serão quatro amistosos, com rivais de peso. Após encarar o Guadalajara, a equipe de Turim enfrentará os potentes Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid.