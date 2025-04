Juventus conquista Série A feminina pela 6ª vez

TURIM, 18 ABR (ANSA) – A Juventus se sagrou campeã da Série A feminina da Itália neste sábado (18), de forma antecipada, após derrotar o Milan em casa por 2 a 0.

A Velha Senhora chegou a 55 pontos no campeonato e não pode mais ser alcançada pela vice-líder Inter de Milão, com 42 – o time nerazzurro ainda tem mais quatro jogos por fazer e pode chegar a 54. Já a Roma, atual bicampeã italiana, está em terceiro, com 41, e poderia atingir 50.

A vitória neste sábado foi alcançada com uma “doppietta” de Cristiana Girelli, estrela da Juve feminina.

Esse é o sexto título do clube bianconero na Série A, todos eles conquistados a partir da temporada de 2017/18. (ANSA).