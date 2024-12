Juventus coloca Danilo, capitão da seleção brasileira, à venda, diz jornalista

O brasileiro Danilo não está mais nos planos da Juventus. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências do futebol. O atleta desejava permanecer no time italiano, mas o futuro não deve ser na Juventus.

Danilo tem contrato com o clube de Turim até meados de 2025. Ele pode assinar um pré-contrato com outro time a partir do mês de janeiro. “A Juventus acaba de informar a seu capitão Danilo que ele está disponível no mercado a partir de janeiro. A Juventus decidiu colocá-lo à venda nas próximas semanas”, escreveu Fabrizio Romano nas redes sociais.

Neste mês de dezembro, o nome de Danilo chegou a ser especulado no Vasco. Mas o atleta tinha reforçado o interesse em seguir na Juventus. “Não quero deixar a Juventus em janeiro. O capitão nunca sai do clube na metade do caminho, não serei o primeiro. Estou aqui disponível para dar o meu melhor pela Juventus”, afirmou o brasileiro na ocasião, em entrevista ao Prime Video.

Danilo é lateral-direito de origem, mas também atua como zagueiro, posição em que mais jogou nos últimos anos na equipe de Turim. O jogador é um dos nomes de confiança do técnico Dorival Júnior na seleção brasileira. O atleta foi capitão do Brasil em alguns jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Danilo está na Juventus desde 2019. Pelo clube, conquistou um Campeonato Italiano, uma Supercopa da Itália e duas Copas da Itália. O jogador tem ainda passagens por América-MG, Santos, Porto, Real Madrid e Manchester City.