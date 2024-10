Juventus cede empate em casa contra Cagliari (1-1) e fica mais longe do líder Napoli

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/10/2024 - 19:59 Para compartilhar:

Pela terceira vez em quatro jogos em casa nesta temporada no campeonato italiano, a Juventus teve que se contentar com um empate (1-1) diante do Cagliari (16º), neste domingo (6), pela sétima rodada da Serie A.

O líder Napoli tem 16 pontos, dois a mais que os 14 da Inter de Milão, que também está à frente da Juve após vencer o Torino por 3 a 2 no sábado, enquanto a ‘Vecchia Signora’ permanece com 13 pontos, empatada com a Udinese, que venceu o Lecce por 1 a 0 também no sábado.

Apenas quatro dias depois de ter derrotado o Leipzig na Alemanha (3-2), apesar de ter de recuperar de uma desvantagem de 2-1 ao jogar a última meia hora em desvantagem numérica, a Juventus careceu de ideias e, sobretudo, de pernas neste domingo.

Porém, tudo ficou a seu favor quando, aos 15 minutos do primeiro tempo, o sérvio Dusan Vlahovic abriu o placar convertendo um pênalti após um toque de mão na bola dentro da área de um zagueiro sardo.

O atacante sérvio comemorou o gol exibindo uma camisa com o número 3, do companheiro brasileiro Gleison Bremer, que machucou gravemente o joelho contra o Leipzig.

Parecia que o time de Turim conquistaria os três pontos mas aos 88 minutos, o também brasileiro Douglas Luiz cometeu falta dentro da área e Razvan Marin converteu o pênalti e fechou o placar em 1 a 1.

Foi o primeiro gol que a Juventus sofreu neste campeonato, mas a equipe segue invicta, com três vitórias e quatro empates em sete jogos.

“Jogamos bem no primeiro tempo, muito menos depois do intervalo, demos a vida completamente, há muitas coisas que deveríamos ter feito melhor”, resumiu o técnico da Juve, Thiago Motta.

– Lazio em alta, Roma em baixa –

A Juventus ainda terminou o jogo com dez jogadores devido à expulsão aos 89 minutos do português Francisco Conceição.

Dois dias depois da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) de reduzir sua suspensão por doping de quatro anos para 18 meses, Paul Pogba acompanhou a partida das arquibancadas do Allianz Stadium.

O campeão mundial de 2018, com contrato com a Juve até 2026, poderá retornar aos gramados em março de 2025, ao final da suspensão.

Mas é pouco provável que seja com a camisa ‘bianconera’, como deu a entender o diretor esportivo da Juventus durante a partida.

“Tomaremos uma decisão assim que a decisão do TAS chegar oficialmente até nós. Ele foi um grande jogador, mas não joga há muito tempo”, declarou Christiano Giuntoli para a plataforma DAZN.

E embalada após a grande exibição na Liga Europa contra o Nice (4-1), na quinta-feira, no Estádio Olímpico, a Lazio infligiu ao Empoli a primeira derrota da temporada (2-1) e subiu ao quarto lugar (13 pontos).

Já para o outro clube romano, a Roma, a situação não é das melhores: depois de perder na Liga Europa para o modesto time sueco Elfsborg (1-0), conquistou apenas um ponto na visita ao Monza, último colocado antes desta rodada.

– De Gea se agiganta –

A Roma, 9ª (10 pontos) já pode estar considerando a demissão de Ivan Juric menos de um mês depois de substituir Daniele De Rossi, decisão que gerou enorme descontentamento dos torcedores.

Quem tampouco vive o seu melhor momento é o Milan (6º com 11 pontos), que desperdiçou dois pênaltis defendidos pelo goleiro espanhol David De Gea e acabou perdendo por 2 a 1 para a Fiorentina (11ª).

O ex-goleiro do Manchester United cresceu diante das cobranças do francês Théo Hernández, nos descontos do primeiro tempo, e do inglês Tammy Abraham, aos 56 minutos.

“A Fiorentina não criou muitas chances, mas voltamos a cometer muitos erros, especialmente na defesa. Quando se cometem tantos erros e se perdem dois pênaltis, é difícil vencer um jogo”, resumiu o técnico do Milan, Paulo Fonseca.

— Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Napoli – Como 3 – 1

Hellas Verona – Unione Venezia 2 – 1

– Sábado:

Udinese – Lecce 1 – 0

Atalanta – Genoa 5 – 1

Inter – Torino 3 – 2

– Domingo:

Juventus – Cagliari 1 – 1

Bologna – Parma 0 – 0

Lazio – Empoli 2 – 1

Monza – Roma 1 – 1

Fiorentina – Milan 2 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 16 7 5 1 1 14 5 9

2. Inter 14 7 4 2 1 16 9 7

3. Juventus 13 7 3 4 0 10 1 9

4. Lazio 13 7 4 1 2 14 11 3

5. Udinese 13 7 4 1 2 10 10 0

6. Milan 11 7 3 2 2 15 9 6

7. Torino 11 7 3 2 2 12 11 1

8. Atalanta 10 7 3 1 3 16 13 3

9. Roma 10 7 2 4 1 8 5 3

10. Empoli 10 7 2 4 1 6 4 2

11. Fiorentina 10 7 2 4 1 9 8 1

12. Hellas Verona 9 7 3 0 4 12 12 0

13. Bologna 8 7 1 5 1 7 9 -2

14. Como 8 7 2 2 3 10 14 -4

15. Parma 6 7 1 3 3 10 12 -2

16. Cagliari 6 7 1 3 3 5 11 -6

17. Lecce 5 7 1 2 4 3 12 -9

18. Genoa 5 7 1 2 4 5 15 -10

19. Monza 4 7 0 4 3 5 9 -4

20. Unione Venezia 4 7 1 1 5 5 12 -7

