Juventus cede empate ao Torino e continua em 5º lugar do Campeonato Italiano

A Juventus manteve a invencibilidade no Campeonato Italiano, mas continuou longe da briga pelo título ao ceder um empate por 1 a 1 no clássico com o Torino, neste sábado, no estádio Olímpico Grande Torino, pela 20ª rodada. São 11 pontos atrás do líder Napoli.

Disparado o time que mais empatou na competição – 12 vezes -, a Juventus permaneceu na quinta posição, com 33 pontos, atrás de Napoli (44), Atalanta (42), Inter de Milão (40) e Lazio (36). O Torino ocupa a modesta 11ª posição, com 22.

O empate serviu ao menos para a Juventus aumentar o tabu sobre o rival. A última derrota aconteceu em 2015, quando perdeu por 2 a 1. Neste período, foram 16 vitórias da equipe de Turim e seis empates.

A Juventus iniciou a partida dando indícios que não sofreria para vencer o Torino, tanto que abriu o placar aos oitos minutos. Yildiz chutou rasteiro da entrada da área e fez 1 a 0. Mas a equipe de Turim recuou e deu espaço para o adversário crescer na partida.

Apesar de ter menos posse de bola, o Torino foi mais perigoso, exceção para um gol anulado da Juventus, marcado por Nicolas González, aos 21. A equipe mandante foi buscar o empate nos acréscimos. Vlasic recebeu de Karamoh e chutou. A bola bateu na trave e morreu no fundo das redes.

O segundo tempo foi mais equilibrado com as duas equipes arriscando pouco e sem muita criatividade. Com isso, o que chamou a atenção foi uma discussão entre os bancos de reservas. Os técnicos Paolo Vanoli e Thiago Motta foram expulsos pela arbitragem.

O panorama da partida, no entanto, não mudou. A Juventus apertou um pouco mais, mas o Torino se comportou muito bem defensivamente para segurar o rival e somar um ponto importante na busca de seus objetivos no Campeonato Italiano.

A Juventus volta a campo no sábado, às 14h, horário de Brasília, para enfrentar o Milan, no Allianz Stadium. No dia seguinte, às 8h30, o Torino visita a Fiorentina, no Artemio Franchi.