Juventus bate Zenit e mantém 100% na Champions League

ROMA, 20 OUT (ANSA) – A Juventus venceu o Zenit, por 1 a 0, nesta quarta-feira (20), em São Petersburgo, pela terceira rodada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Com um primeiro tempo equilibrado, a Velha Senhora sofreu para vencer a partida. O único gol da disputa foi marcado por Kulusevski, que saiu do banco e conseguiu garantir a vitória do time italiano, aos 40 minutos da etapa final.

Com o resultado, a Velha Senhora chega a nove pontos e mantém os 100% de aproveitamento e a liderança no grupo. Já o Zenit continua com três pontos, na terceira posição da chave.

Juventus e Zenit voltam a se enfrentar no próximo dia 2 de novembro, no Juventus Stadium, na Itália, pela quarta rodada da competição. (ANSA).

