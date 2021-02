Juventus bate o Crotone com dois de Cristiano Ronaldo, que assume a artilharia do Campeonato Italiano Atacante da Juventus faz dois gols de cabeça no primeiro tempo, McKennie completa o placar na etapa final, e Velha Senhora chega aos 45 pontos na competição nacional

Show do Robozão. No encerramento 23ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebeu o lanterna Crotone e a Velha Senhora não tomou conhecimento do time da Calábria. Com dois gols de Cristiano Ronaldo e um de McKennie, a Juve venceu por 3 a 0 e chegou aos 45 pontos.

+ Veja a tabela do Campeonato Italiano

SHOW DO PORTUGUÊS

A Juventus foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, com dois gols de seu principal jogador. Cristiano Ronaldo abriu o placar aos 37 minutos, de cabeça, após cruzamento de Alex Sandro, e ampliou aos 45, da mesma forma, desta vez em assistência de Ramsey.

RITMO FORTE

Na segunda etapa, a Juventus continuou em cima do Crotone e o time de Pirlo chegou ao terceiro gol com McKennier. Chiesa bateu escanteio na segunda trave, De Ligt escorou para o meio e o volante estadunidense dominou e bateu forte para balançar as redes.

NOVO ARTILHEIRO

Com os dois gols marcados, Cristiano Ronaldo chegou aos 18 tentos em 19 partidas no Campeonato Italiano e assumiu a artilharia isolada da competição. O português ultrapassou o belga Lukaku, da Inter de Milão, que chegou aos 17 gols no torneio após marcar na vitória sobre o Milan, no domingo.

+ Sunderland com novo dono: saiba quem são os bilionários donos de clubes na Europa

SEQUÊNCIA

​Na próxima rodada do Campeonato Italiano, a Juventus encara o Hellas Verona, fora de casa, no sábado. O Crotone, por sua vez, vai encarar o Cagliari, em casa, no domingo.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também