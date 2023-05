Juventus bate Lecce e encerra jejum de vitórias na Série A

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/05/2023 - 15:26 Compartilhe

SÃO PAULO, 3 MAI (ANSA) – A Juventus derrotou nesta quarta-feira (3) o Lecce por 2 a 1 no Allianz Stadium, em Turim, e voltou a vencer na Série A da Itália após quatro tropeços consecutivos.

Os gols do triunfo bianconero foram marcados por Leandro Paredes, que anotou seu primeiro tento pelo clube, e Dusan Vlahovic, que voltou a balançar as redes na liga após quase três meses.

Com o resultado, a Juve ocupa momentaneamente a vice-liderança do Campeonato Italiano, com 63 pontos, mas pode ser ultrapassada ainda hoje pela Lazio, que tem 61. O Lecce, por sua vez, estacionou nos 31 e está em 16º.

Após três derrotas e um empate, a Juventus finalmente reencontrou o caminho das vitórias no torneio e trouxe um leve alívio na crise de resultados positivos.

Atalanta – Assim como a Juve, a Atalanta precisou suar a camisa para superar o Spezia em Bergamo. A Dea conquistou uma importante vitória por 3 a 2 e entrou na zona de classificação para a Champions League, mas pode deixar o posto nesta rodada.

Os torcedores bergamascos, no entanto, precisarão secar Inter de Milão e Milan, que vão enfrentar hoje (3) Hellas Verona e Cremonese, respectivamente. (ANSA).

