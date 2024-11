Juventus anuncia rescisão de contrato com Pogba, suspenso por doping

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/11/2024 - 16:52 Para compartilhar:

A Juventus de Turim anunciou em comunicado nesta sexta-feira (15) a rescisão do contrato com o meia francês Paul Pogba, que está cumprindo uma suspensão por doping que vai até março de 2025.

Ambas as partes “chegaram a um acordo para encerrar o contrato no dia 30 de novembro de 2024”, anunciou o clube, que desejou “o melhor a Paul em seu futuro profissional”.

Pogba, de 31 anos e campeão do mundo pela seleção da França em 2018, tinha contrato com a Juve até 2026, com um salário anual estimado em 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões na cotação atual).

O jogador francês teve o salário reduzido para 2 mil euros (R$ 12 mil) por mês durante os 18 meses de sua suspensão depois de ter sido flagrado em exame antidoping pelo uso do esteroide desidroepiandrosterona (DHEA) em agosto de 2023.

Pogba havia sido suspenso inicialmente por quatro anos, mas em outubro o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) reduziu o gancho para 18 meses, até março do ano que vem.

Apesar da redução da suspensão e da possibilidade de poder voltar a utilizar o jogador no início do ano que vem, a Juventus já havia anunciado há um mês que não contava mais com Pogba.

