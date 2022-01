Juventus anuncia contratação do atacante sérvio Vlahovic

TURIM-NI, 29 JAN (ANSA) – A Juventus anunciou nesta sexta-feira (28) o atacante sérvio Du?an Vlahovi? como seu novo reforço até 30 de junho de 2026.

A Velha Senhora desembolsará à Fiorentina cerca de 70 milhões de euros pelo jogador da seleção sérvia, pagáveis em três anos, além do bônus de 10 milhões e a contribuição solidária prevista no regulamento da Fifa e outros encargos no valor total de 11,6 milhões. Ao todo, a transação é avaliada em mais de 90 milhões de euros.

Vlahovi? fechou um vínculo de quatro anos, com salário anual de aproximadamente 7 milhões de euros, no dia de seu aniversário, de acordo com a imprensa italiana.

Em seu site, a Juve afirma que “o número 7 da camisa de Vlahovi? foi usado apenas por jogadores que escreveram indelevelmente a história do futebol”. “Em campo, quem joga com esse número não conhece obstáculos”, acrescenta o texto.

Mais cedo, artilheiro sérvio de 22 anos foi submetido a exames médicos e posou para fotos com torcedores e distribuiu autógrafos, antes de seguir para a sede da Velha Senhora e assinar o contrato.

Vários torcedores marcaram presença no JMedical para recepcionar o centroavante, tanto que alguns deles tinham em mãos bandeiras da Sérvia.

O atacante ganhou notoriedade na temporada passada, quando anotou 21 gols em 40 jogos pela Fiorentina. O atual artilheiro da Série A se tornará o quarto jogador mais caro da história da Juventus, pois somente Cristiano Ronaldo (117 milhões), Gonzalo Higuaín (90 milhões) e Matthijs De Ligt (85 milhões) foram mais caros que Vlahovic.

Em uma temporada marcada por altos e baixos, a Juventus é a quinta colocada do Campeonato Italiano, com 42 pontos, 11 atrás da líder Inter de Milão.

Já a Fiorentina acertou com o brasileiro Arthur Cabral, que deve ser anunciado oficialmente em breve, para o lugar de Vlahovi?.

(ANSA)

Saiba mais