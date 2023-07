Juventus anuncia contratação do atacante americano Timothy Weah

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/07/2023 - 12:03 Compartilhe

O atacante americano Timonthy Weah, que estava no Lille da França, vai jogar a próxima temporada pela Juventus, anunciou o clube italiano neste sábado (1).

Weah, de 23 anos, estava no futebol francês desde 2019 e assinou por cinco temporadas com a Juve, em uma transferência de 10,3 milhões de euros (R$ 54 milhões na cotação atual) mais possíveis bônus, informou o clube italiano.

Filho de George Weah, lendário ex-atacante liberiano de Milan e Paris Saint-Germain, Bola de Ouro em 1995, Timonthy chega para substituir o colombiano Juan Cuadrado, de 35 anos, que deixou a equipe de Turim depois de oito temporadas.

No Lille, foi campeão francês em 2021 e disputou 29 jogos na última temporada, 18 como titular, sem marcar nenhum gol.

Nascido em Nova York no ano 2000, Timonthy Weah tem 29 jogos pela seleção dos Estados Unidos, com quatro gols marcados. Ele participou da Copa do Mundo de 2022, em que o time americano foi eliminado nas oitavas de final.

