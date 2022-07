Juventus anuncia contratação de Di Maria até 2023

TURIM, 8 JUL (ANSA) – A Juventus anunciou oficialmente na tarde desta sexta-feira (8) a contratação do meia-atacante argentino Ángel di María, até 30 de junho de 2023.

“É um jogador que dificilmente precisa ser descrito. Um atacante de classe mundial, capaz de marcar gols excepcionais, mas também de coordenar toda a linha de frente, muitas vezes colocando seus companheiros na cara do gol”, diz o comunicado no site do clube italiano.

O argentino desembarcou em Turim na última quinta-feira para assinar seu contrato com a Velha Senhora. O clube italiano divulgou as imagens do novo reforço na chegada ao país. Di Maria escolheu o número 22 para sua camisa. Ele é o jogador que marcou mais gols do que qualquer outro na Liga dos Campeões nos últimos anos. Ao todo, foram 22 gols e 32 assistências.

O atleta já passou pelo Benfica, Real Madrid e mais recentemente pelo Paris Saint-Germain (PSG). “Um campeão que faz a bola cantar, que se embriaga com seus dribles relâmpago, que eleva o canhoto ao nível da pura poesia, que encanta cada vez que acende o jogo com sua própria chama”, acrescenta a nota. (ANSA)