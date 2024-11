Juventus anuncia a rescisão de contrato com o francês Paul Pogba

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2024 - 17:30 Para compartilhar:

A Juventus anunciou, nesta sexta-feira, a rescisão de contrato com meio-campista francês Paul Pogba. O jogador, de 31 anos, está sem jogar desde setembro do ano passado quando foi flagrado em exame de doping por causa do uso de testosterona e poderá voltar aos gramados dentro de quatro meses.

“Juventus Football Club e Paul Pogba anunciam que concordaram mutuamente em rescindir o contrato de desempenho desportivo, a partir de 30 de novembro de 2024. A equipe deseja a Paul tudo de melhor para seu futuro profissional”, publicou o time de Turim e suas redes sociais.

Por causa do doping, Pogba foi punido com quatro anos de suspensão, mas conseguiu reduzir a pena para 18 meses após recurso no Corte Arbitral do Esporte.

Campeão mundial com a seleção francesa em 2018, Pogba teve duas passagens pela Juventus: de 2012 a 2016 e desde 2022. O clube que estiver interessado em ter Pogba em seus elenco só terá de pagar o salário.