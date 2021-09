Juventude x Santos: Prováveis escalações, onde assistir, desfalques Peixe encara o time de Caxias em duelo de rivais diretos na luta contra o rebaixamento

Sem vencer há nove jogos, o Santos tenta afastar a má fase neste domingo diante do Juventude, às 16 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda sem vitórias no comando da equipe, o técnico Fábio Carille aposta suas fichas no retorno do uruguaio Carlos Sánchez, que desfalcou o Peixe no empate contra o Ceará. O treinador, que teve uma semana inteira para trabalhar, também decidiu mudar o esquema para o 3-5-2.

Depois de sofrer uma emboscada após a eliminação na Copa do Brasil diante do Athlético-PR, o atacante Diego Tardelli foi relacionado e deve ser uma opção para o confronto deste domingo.

E MAIS:

O Juventude também não passa por um bom momento. Sem vencer há cinco jogos, o clube rescindiu o contrato com o volante Matheus Jesus nesta semana e afastou o atacante Paulinho Bóia.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X SANTOS

Data e hora: 26 de setembro de 2021, às 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) Nailton Junior de Souza Oliveira (CE)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway

Como e onde assistir: TV Globo, TNT (exceto Rio Grande do Sul) e Tempo Real do LANCE!

JUVENTUDE: Douglas; Michel Macedo, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Jadson, Wescley e Guilherme Castilho; Capixaba e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos

SANTOS: João Paulo, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Pará, Camacho, Carlos Sánchez, Jean Mota e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão. Técnico: Fábio Carille

Desfalques: John, Madson, Luiz Felipe, Kaiky, Jobson e Sandry (lesionados)

Pendurado: João Paulo

E MAIS:







Veja também