Juventude x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir Peixe tenta quebrar jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro em Caxias do Sul

Há seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta o Juventude nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 11ª rodada da competição.





O técnico Fabián Bustos terá desfalques para o confronto desta terça. O lateral-direito Madson, lesionado, está fora, enquanto o lateral-esquerdo Lucas Pires cumpre suspensão pela expulsão contra o Atlético-MG. Além deles, Léo Baptistão ainda não está recuperado de lesão e segue fora da equipe.

Em compensação, Jhojan Julio viajou para Caxias do Sul e pode reforçar a equipe após ficar de fora das duas últimas partidas. Marcos Leonardo se reapresentou após se destacar pela Seleção Sub-20 na conquista do torneio internacional do Espírito Santos e fica à disposição de Bustos.

JUVENTUDE X SANTOS

Data e hora: 14 de junho de 2023, às 21h30

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Árbitros assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Como e onde assistir: Sportv, Premiere e Tempo Real do LANCE!

JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Yuri Lima, Jadson, Chico e Paulo Henrique (Óscar Ruiz); Vitor Gabriel e Isidro Pitta. Técnico: Eduardo Baptista

Desfalques: Jean (suspenso) e Felipe Alves (Lesionado)

SANTOS: João Paulo, Auro, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Sandry e Bruno Oliveira (Jhojan Julio); Rwan Seco e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos

Desfalques: Madson e Léo Baptistão (lesionados) e Lucas Pires (suspenso)

Pendurados: João Paulo, Auro, Zanocelo e Jhojan Julio

