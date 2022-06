Juventude x Fluminense: veja como comprar ingressos para o setor visitante Tricolor entra em campo neste domingo, às 11h, no Alfredo Jaconi; ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada)

Depois da derrota no clássico na última rodada, o Fluminense volta a campo neste domingo, às 11h, quando enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos já estão à venda para os tricolores que desejarem comparecer ao estádio em Caxias do Sul.





Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada). Até às 20h desta quarta-feira, está disponível um lote promocional no valor de R$ 40.

A torcida do Flu deverá acessar o estádio pelo Portão 5 (Rua São João) a partir das 9h. A venda online é no site ingressos.juventude.com.br. O voucher de compra do ingresso deverá ser apresentado na entrada do estádio pelo celular ou impresso. No dia da partida haverá venda na bilheteria visitante do estádio até 11h45. Menores de 11 anos têm direito à gratuidade e devem estar acompanhados do responsável.

Em acordo com o clube mandante, o Fluminense conseguiu uma carga de ingressos para atender seus sócios. Os primeiros 20 associados que apresentarem o CPF e estiverem com a mensalidade em dia poderão retirar gratuitamente 1 (um) ingresso na bilheteria destinada à torcida visitante no dia do jogo (domingo, 05/06), das 9h às 11h. A retirada é permitida para sócios de todos os planos.

