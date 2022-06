Juventude x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão Cariocas somam onze pontos e tentam encostar no pelotão de frente, enquanto os gaúchos têm apenas sete, estão na zona de rebaixamento e ocupam a penúltima colocação

Após ser derrotado no clássico, o Fluminense volta a campo neste domingo, às 11h, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas somam onze pontos e tentam encostar no pelotão de frente, enquanto os gaúchos têm sete, estão na zona de rebaixamento e ocupam a penúltima colocação.





Pelo lado dos donos da casa, o goleiro Felipe Alves deve ser titular no lugar de César. O arqueiro, que chegou por empréstimo junto ao Fortaleza, ainda não conseguiu ter uma sequência no alviverde, com apenas dois jogos pela Copa do Brasil. Depois do início na reserva, deverá ter uma chance neste domingo.

Além dele, o meia Óscar Ruiz também deve retornar ao time. Artilheiro da equipe na competição com 3 gols, o paraguaio segue em busca do seu melhor condicionamento físico, porém depois de ser poupado, poderá ter mais uma chance de atuar entre os onze titulares.

O técnico Eduardo Baptista ganhou também opções no sistema ofensivo para utilizar durante a partida. O atacante Capixaba, o meia-atacante Edinho e o meia Marlon foram liberados pelo departamento médico. Chico e Paulinho Moccelin foram absolvidos pelo STJD pelas expulsões contra o Avaí, na Ressacada. O único desfalque será o volante Yuri, suspenso pelo terceiro amarelo.

No lado dos cariocas, o técnico Fernando Diniz contará com novidades para o duelo deste domingo, em Caxias do Sul. O zagueiro Nino está recuperado de lesão na coxa esquerda e viajou com a delegação. O meia Matheus Martins foi liberado da Seleção Brasileira sub-20 e também ficará como opção.



Por outro lado, o Tricolor não poderá contar com o zagueiro David Braz, que está suspenso. A tendência é que Caio Paulista seja titular na lateral-esquerda. O jogador tem tido mais oportunidades com o comandante tricolor ao mostrar versatilidade.

Com onze pontos, os cariocas estão bem perto do pelotão de frente da competição. O Coritiba, atual quarto colocado, tem treze, em um campeonato bastante disputado e embolado neste início.

FICHA-TÉCNICA

JUVENTUDE X FLUMINENSE (9ª rodada)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul RS)

Data e horário: 05/06/2022, às 11h (de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Onde assistir: Premiere e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte

JUVENTUDE (Técnico: Eduardo Baptista)

Felipe Alves; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jean, Jadson, Óscar Ruiz e Chico (Bruninho); Isidro Pitta e Paulinho Moccelin (Capixaba).

Desfalques: Yuri (suspenso)

Suspensos: Yuri

Pendurados: Rodrigo Soares e William Matheus

FLUMINENSE (Técnico Fernando Diniz)

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Wellington, André e Ganso; Willian Bigode (Nathan), Luiz Henrique e Cano.

​Desfalques: Jhon Arias (seleção), David Braz (suspenso), Luan Freitas (joelho direito), Fred (olho esquerdo) e Pineida (coxa esquerda)

Suspensos: David Braz

Pendurados: Yago Felipe, David Braz e Jhon Arias

