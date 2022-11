Juventude x Flamengo, Coritiba x Corinthians… Saiba onde assistir aos jogos de quarta do Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 09/11/2022 - 2:00 Compartilhe

Nesta quarta-feira (9), sete partidas dão continuidade para a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Com emoção na luta por uma vaga na Libertadores e a árdua luta contra a degola, os times da elite nacional entram no gramado.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

19h – Coritiba x Corinthians

Onde assistir: Premiere

19h – Fluminense x Goiás

Onde assistir: Premiere

19h – Avaí x Ceará

Onde assistir: Premiere

20h30 – Atlético-GO x Athletico-PR

Onde assistir: Premiere

20h30 – Fortaleza x Red Bull Bragantino

Onde assistir: Premiere

​

21h30 – Juventude x Flamengo

Onde assistir: Premiere e Globo

​21h30 – Palmeiras x América-MG

Onde assistir: Premiere e Globo

​

