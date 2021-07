Juventude x Atlético-GO: prováveis equipes e onde assistir Duelo que acontecerá na cidade de Caxias do Sul vale pela 11ª Rodada do Campeonato Brasileiro

A primeira partida válida pelo Brasileirão no próximo domingo (10) será entre Juventude e Atlético-GO na cidade de Caxias do Sul. Mais precisamente, no Estádio Alfredo Jaconi.

Com 12 pontos conquistados e estando na 12ª colocação, o Papo não só vem cumprindo bem o objetivo de buscar a manutenção na Série A como, no caminho, conquistou pontos importantes nas vitórias contra times mais badalados como Flamengo e Grêmio.

Entretanto, o momento é de duas derrotas seguidas onde voltar ao caminho das vitórias atuando em casa tem sido tratado como a prioridade do Ju.

Já no caso do Dragão, dois pontos a frente do seu oponente no fim de semana e em oitavo lugar, a equipe vem de um surpreendente empate em casa com o Sport diante da atual conjuntura. Com isso, aumentou a importância de buscar pontos no Sul do país assim como fez há seis dias quando bateu o Grêmio, na Arena, em revés que culminou na demissão do técnico Tiago Nunes.

FICHA TÉCNICA

​JUVENTUDE x ATLÉTICO-GO

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e hora: 11/07/2021 – 11h (de Brasília)

​Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Daniel do Espirito Santo Parro (ambos RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Onde assistir: Premiere

JUVENTUDE (Técnico: Marquinhos Santos)

Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton, Guilherme Castilho e Matheus Jesus; Wescley, Paulinho Boia e Matheus Peixoto.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Eduardo Barroca)

Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Natanael; Baralhas, Marlon Freitas e João Paulo; Lucão, Arthur Gomes e André Luis.

