Juventude x Athletico-PR: prováveis escalações e onde assistir Partida da segunda rodada do Brasileirão trará, depois de 14 anos, uma partida do clube gaúcho na elite nacional para o estádio Alfredo Jaconi

No próximo domingo (6), a cidade de Caxias do Sul voltará, oficialmente, a fazer parte das escalas na Série A do Campeonato Brasileiro recebendo o confronto da segunda rodada entre Juventude e Athletico-PR.

>Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!



A partida em questão coloca, frente a frente, times que conseguiram pontuar em suas estreias de maneira interessante pensando no contexto dos confrontos. Enquanto o Ju arrancou um empate por 2 a 2 em visita ao Cuiabá na Arena Pantanal, o Furacão bateu por 1 a 0 na Arena da Baixada o América-MG.

O time gaúcho não deve ter maiores alterações daquele que empatou na rodada inicial, sendo a novidade a presença de Marquinhos Santos no banco de reservas, anteriormente em recuperação da Covid-19.

O Athletico, por sua vez, tampouco tem a intenção de fazer mudanças mais profundas pensando no 11 inicial que ficou no 1 a 1 pela Copa do Brasil contra o Avaí. Sendo, assim, a maior probabilidade de troca uma possível volta de Jadson para fazer o papel de armação na vaga de Carlos Eduardo.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

​JUVENTUDE x ATHLETICO-PR

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e hora: 05/06/2021 – 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cezar Zanovelli (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (ambos MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

JUVENTUDE (Técnico: Marquinhos Santos)

Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e Alyson; João Paulo, Guilherme Castilho, Wescley, Capixaba e Chico; Matheus Peixoto.

ATHLETICO-PR (Técnico: Paulo Autuori*)

Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas; Richard, Christian e Nikão; Carlos Eduardo (Jadson), Vitinho e Renato Kayzer.

*António Oliveira ainda não tem autorização da CBF para trabalhar à beira do gramado

E MAIS:

Veja também