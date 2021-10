Juventude x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques Gaúchos e Mineiros são rivais diretos na luta contra o rebaixamento e por uma vaga na Sul-Americana de 2022

Juventude e América-MG se enfrentam neste sábado, 9 de outubro, às 21h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gaúchos e mineiros são rivais diretos na luta contra o rebaixamento e também por uma vaga na Copa Sul-Americana.

A diferença entre os dois é de apenas três pontos, com o América na 10ª posição, com 30, enquanto o Juve ocupa a 15ª colocação, com 27 na classificação. Mas, neste momento, o Coelho está a sete pontos da zona do rebaixamento, enquanto o Juventude apenas a quatro do Z4.

Vagner Mancini não contará com Patric, suspenso, e ainda não sabe se terá o argentino Zárate, com dores musculares. De resto, o treinador deve repetir a equipe que venceu o Palmeiras de virada na última rodada por 2 a 1.

E MAIS:

No lado gaúcho, a derrota para o Sport ainda não foi bem digerida e a meta é bater o Coelho em casa, apesar do mau tempo em Caxias, com forte chuva na região, o que deve prejudicar a qualidade do jogo.

No time comandado por Marquinhos Santos, as dúvidas estão na zaga, se entra Quintero ou Rafael Forster para ser parceiro de Vitor Mendes. No setor ofensivo, Ricardo Bueno, em fase final de recuperação de uma lesão muscular é dúvida. Assim, Roberson pode assumir a vaga.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

JUVENTUDE X AMÉRICA-MG

Data:9 de outubro de 2021

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone (ambos do RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Onde assistir: Premiere

Onde seguir: Itatiaia FM e Super FM

JUVENTUDE (Técnico: Marquinhos Santos)

Douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Quintero (Rafael Forster) e William Matheus; Dawhan, Jadson e Guilherme Castilho; Wescley, Paulinho Boia e Roberson (Ricardo Bueno)

Desfalques: sem desfalques

AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)







Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo (Zárate) e Fabrício Daniel.

Desfalques: Patric (suspenso) e Eduardo (tratando de um tumor ósseo)

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais