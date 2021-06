Juventude vende ingressos virtuais para o confronto contra o Palmeiras, no Alfredo Jaconi Clube realizará sorteio de camisa oficial e outros prêmios para os torcedores que adquirirem o bilhete

O Juventude enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e quer contar com o apoio de sua torcida. O clube de Caxias do Sul lançou a venda de ingressos virtuais para o confronto contra o atual campeão da América no site ingressos.juventude.com.br, com o valor de R$ 15. O torcedor que adquirir, concorrerá a prêmios.

Como forma de tentar amenizar a falta de renda pelos portões fechados nesta pandemia, o Juventude lançou, ainda no Gauchão, o projeto da torcida virtual, em que os torcedores que adquirirem um ingresso pela internet concorrem a uma camisa oficial, uma camiseta comemorativa, cinco cadeiras históricas e cinco tours pelas reformas do estádio.

– É de se lamentar que no nosso ano de acesso e no reencontro com a Série A, após 13 anos, estejamos jogando no Alfredo Jaconi sem a nossa apaixonada torcida por conta desta pandemia. Até podermos reestabelecer esse contato pessoal, com o ingresso virtual conseguimos manter o torcedor próximo de nós, nos ajudando, e ainda concorrendo a prêmios oficiais do clube. É uma forma de nos mantermos conectados – explicou Fábio Pizzamiglio, vice-presidente de marketing do Juventude.

Para comprar o ingresso basta acessar o site ingressos.juventude.com.br. Ao entrar, clique em “comprar/informações”. Na página seguinte aparecerá todas as informações sobre o jogo, e a compra poderá ser finalizada, sendo paga com Pix, cartões de débito ou crédito.

De olho na primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Juventude encara o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com dois pontos em três rodadas, o clube gaúcho ocupa a 14ª posição na tabela do nacional.

