Juventude vence Tombense e se aproxima de vaga nas quartas de final da Série C

Apenas uma partida abriu as disputas da 16.ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta quinta-feira. No estádio Alfredo Jaconi, o Juventude venceu o Tombense por 2 a 0 e se aproximou ainda mais da classificação antecipada para às quartas de final, além de manter a liderança isolada do Grupo B.

Com 27 pontos, o Juventude lidera a chave com folga e abriu cinco pontos do quinto colocado, que é o Remo, com 22, sendo o primeiro time fora da zona de classificação. Ainda, porém, não garantiu classificação antecipada porque há nove pontos em disputa para os times que ainda vão jogar nesta rodada. Já a Tombense amarga a sétima colocação, com 17 pontos. e ficou em uma situação complicada na briga pela vaga.

Apesar da partida ter sido bastante movimentada, os gols só foram sair no final da segunda etapa. Aos 38 minutos, Breno recebeu um passe açucarado e só teve o trabalho de bater para o gol na saída do goleiro. No lance seguinte, aos 39, Dalberto aproveitou a bola ajeitada pela poça de água e chutou de primeira, sem chances para o goleiro adversário e dando números finais ao duelo: 2 a 0 para o Juventude.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 17.ª rodada da fase de grupos da Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado, a Tombense recebe o Atlético Acreano, às 16h. Já na segunda-feira, o Juventus visita o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, às 20h.

Confira os jogos da 16.ª rodada da Série C:

Quinta-feira

Juventude 2 x 0 Tombense-MG

Sexta-feira

20h

Volta Redonda-RJ x Remo-PA

Sábado

17h

Paysandu x Atlético-AC

19h

Imperatriz-MA x ABC-RN

19h15

Globo-RN x Botafogo-PB

Domingo

16h

Treze-PB x Ferroviário-CE

Boa Esporte-MG x São José-RS

17h

Luverdense-MT x Ypiranga-RS

18h

Confiança-SE x Santa Cruz

Segunda-feira (12)

20h

Náutico-PE x Sampaio Corrêa