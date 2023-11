Juventude vence Ituano no fim e assume vice-liderança da Série

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2023 - 0:18 Para compartilhar:

Com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o Juventude venceu por 2 a 1 o Ituano nesta sexta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o gol da vitória saiu somente aos 55 minutos e num pênalti cobrado por Gabriel Taliari, o herói da noite ao marcar os dois gols do time gaúcho.

Independentemente de como foi, o que valeu mesmo foram os três pontos. O Juventude assumiu a vice-liderança, com 60 pontos, mesma pontuação do Atlético-GO, que tem uma vitória a menos – 16 a 17 – e na frente do Sport, com 59. O líder é o Vitória, com 65. O Ituano continua com 37 pontos, em 14º lugar, e ameaçado ainda pelo rebaixamento.

O Ituano começou pressionando o Juventude e criou boa oportunidade de gol aos sete minutos. Após cobrança de falta de Rafael Carvalheira, Thiago Couto apareceu para fazer grande defesa e salvar o time gaúcho.

A resposta foi aos 17. Gabriel Taliari avançou com liberdade e arriscou. A bola desviou em Mário Sérgio e encobriu o goleiro Jefferson Paulino. Apesar de sair atrás do placar, o Ituano tentou uma resposta imediata, mas o arremate de Yann Rolim foi para fora.

A situação do time paulista ficou delicada aos 42 minutos, quando Claudinho fez falta em David e acabou expulso. Com um a mais, o Juventude foi para a pressão, mas não conseguiu ampliar.

No segundo tempo, o Juventude passou a administrar o resultado, ao invés de tentar liquidar a fatura, e acabou sendo castigado. Aos 27 minutos, Yann Rolim cruzou, Thiago Couto tentou afastar, mas a bola ficou com Wesley, que acertou um bonito chute para fazer 1 a 1.

Com o empate, o Juventude precisou sair para o ataque. Na bola cruzada da direita, ela sobrou para Jean Irmer, que encheu o pé e exigiu grande defesa de Jefferson Paulino. Na sobra, na cara do gol, Gabriel Taliari chegou cabeceando e o goleiro salvou mais uma vez.

Nos minutos finais, Jefferson Paulinho fez ainda mais duas defesas importantes. Mas o improvável aconteceu nos acréscimos, um toque no braço de José Aldo dentro da área. Um pênalti só confirmado pelo VAR e que acabou convertido, aos 55 minutos, por Gabriel Taliari. Ele bateu no alto do lado direito e o goleiro caiu do outro lado.

Na próxima rodada, o Ituano enfrenta o Sampaio Corrêa no dia 11 de novembro, às 15h30, no estádio Novelli Júnior, em Itú (SP). No dia 14 (terça-feira), às 21h30, o Juventude pega o ABC, no Frasqueirão, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 x 1 ITUANO

JUVENTUDE – Thiago Couto; Luiz Gustavo, Danilo Boza, Jean Irmer e Alan Ruschel; Jadson, Vini Paulista (Echaporã) e Matheus Vargas (Rafael Furtado); David, Erick (Ruan) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

ITUANO – Jefferson Paulino; Iury (Pacheco), Claudinho, Marcel e Mário Sérgio; José Aldo, Rafael Carvalheira (Rafael Pereira) e Yann Rolim; Emerson Urso (Frazan), Matheus Cadorini (Wesley) e Felipe Saraiva (Hélio Borges). Técnico: Marcinho Freitas.

GOLS – Gabriel Taliari, aos 17 minutos do primeiro tempo; Wesley, aos 27 e Gabriel Taliari, pênalti, aos 55 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Echaporã, Gabriel Taliari e Erick (Juventude); Hélio Borges, Marcel, Pacheco e Iury (Ituano).

CARTÃO VERMELHO – Claudinho (Ituano).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis





LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

