Juventude tenta a terceira vitória seguida no Brasileirão Após bater Flamengo e Grêmio, o Jaconero vai para cima do Ceará, na Arena Castelão

Uma das principais surpresas neste início de Brasileirão é o Juventude. De volta à elite do futebol nacional, o Jaconero mostra a sua força e tem conquistado pontos importantes na classificação.

Após vencer Flamengo e Grêmio, duas potencias nacionais, o time de Marquinhos Santos quer continuar em alta e visita o Ceará.

Apesar do respeito ao Vozão, o elenco do Juventude pretende voltar para casa com mais três pontos na tabela e manter o embalo no torneio.

Caso consiga o triunfo na Arena Castelão, o Ju terá a terceira consecutiva na competição, algo que seria inédito em sua campanha.

