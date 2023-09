Juventude supera o Avaí fora de casa sem sustos e retorna ao G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2023 - 21:05 Compartilhe

Beneficiado pelas derrotas de Criciúma e Guarani, o Juventude fez o que se esperava de um time que briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfrentando o desesperado Avaí, o time gaúcho não teve dificuldade para sair com a vitória por 2 a 0 nesta segunda-feira, na Ressacada, pela 29ª rodada, e voltou ao G-4 – grupo de acesso. O time catarinense ainda teve Jael e Igor Inocêncio expulsos na segunda etapa.

Agora, o Juventude aparece em terceiro lugar, com 50 pontos, empatado com o Guarani, porém com uma vitória a mais: 15 a 14. O time gaúcho pode terminar a rodada em quarto, caso o Novorizontino supere o lanterna ABC, que ainda entra em campo nesta segunda-feira. Já o Avaí é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 30 pontos, dois a mais que a Chapecoense.

Atuando em casa, o Avaí quis surpreender o visitante logo de cara. Com menos de um minuto, Willian Pottker lançou Gabriel Poveda, que chutou por cima. Depois Rafael Gava obrigou o goleiro gaúcho a intervir. Os catarinenses eram superiores na partida, com mais posse de bola e conseguindo quebrar a linha de marcação adversária. Foi quando a chuva começou a cair forte e a partida ganhou velocidade, mas perdeu em técnica.

Quem aproveitou foi o Juventude. Em bela cobrança de falta, Alan Ruschel abriu o placar aos 23 minutos. O gol abalou o Avaí, que assistiu o adversário ampliar logo depois, aos 29. Após lançamento na área, Vini Paulista ajeitou para Gabriel Taliari finalizar de primeira. Com dois gols de vantagem no placar, o Juventude abaixou suas linhas e trocou passes com paciência. Já o Avaí tentou uma reação, porém, a desorganização ofensiva ajudou a defesa gaúcha a desarmar e levar a vantagem para o intervalo.

Em busca de reação, o técnico Eduardo Barroca promoveu quatro mudanças no Avaí, mas a estratégia durou cinco minutos. Substituto de Gabriel Poveda, Jael se enroscou com Zé Marcos e tentou agredir o jogador do Juventude com um tapa e um soco. Denunciado pelo VAR, o atacante foi expulso direto. Com um a mais, o jogo ficou mais confortável ainda para os gaúchos, que trocavam passes e aproveitavam os espaços para chegar ao ataque.

Em uma bela trama, Jadson arriscou de fora e Igor Bohn defendeu. Na sequência, Kady arriscou de fora e mandou raspando o travessão. O que já estava complicado para o Avaí, piorou de vez quando Igor Inocêncio ergueu o pé demais e acertou com as travas da chuteira o peito do atacante Ruan, sendo expulso direto, aos 36.

Com dois a mais, o Juventude tomou conta da partida, mas não conseguiu traduzir o volume de gols. Satisfeito, trocou passes até o apito final.

O Avaí volta a campo na sexta-feira, contra o Sport, às 19h, também na Ressacada. Já o Juventude atua no sábado, às 15h30, em duelo direto pelo G-4, contra o Criciúma, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 2 JUVENTUDE

AVAÍ – Igor Bohn; Igor Inocêncio, Jonathan Costa, Douglas (Alan Costa) e Bruno Cortez (Felipinho); Wellington, Xavier (Edinho) e Rafael Gava (Giovanni); William Pottker, Natanael e Gabriel Poveda (Jael). Técnico: Eduardo Barroca.

JUVENTUDE – Thiago Couto; Reginaldo (Dani Bolt), Danilo Boza, Zé Marcos (Luiz Gustavo) e Alan Ruschel; Jean Irmer (Kady), Jadson e Vini Paulista; Daniel Cruz (Tite), David (Ruan) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS – Alan Ruschel, aos 23, e Gabriel Taliari, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Thiago Couto, Luiz Gustavo e Dani Bolt (Juventude); Xavier (Avaí).

CARTÕES VERMELHOS – Jael e Igor Inocêncio (Avaí).

ÁRBITRO – Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA – R$ 75.260,00.





PÚBLICO – 4.041 presentes.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

