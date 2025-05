Juventude sai na frente, mas Fluminense reage e busca o empate em Caxias do Sul

O Fluminense não conseguiu a esperada reabilitação no Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Juventude, neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela nona rodada. O time, que vinha de derrota para o Atlético-MG, por 3 a 2, em Minas Gerais, porém, se contenta com o ponto fora de casa.

O resultado levou o time carioca aos 14 pontos. O Juventude, que estreou o técnico Cláudio Tencati no lugar de Fábio Matias, quebrou a série negativa de três derrotas seguidas, mas não vence há seis rodadas e continua na zona de rebaixamento.

Mesmo fora de casa, o Fluminense iniciou o jogo com mais disposição dentro de campo. Tanto dominou o adversário e teve mais posse de bola em todo primeiro tempo. E teve duas chances preciosas para abrir o placar.

A primeira com um chute da entrada da área de Everaldo e que o goleiro Gustavo conseguiu dar um tapa leve toque e mandar a bola para escanteio, aos 16 minutos. A segunda saiu quase em seguida, quando Everaldo ajeitou de cabeça e Martinelli finalizou e a bola explodiu no travessão para depois a defesa aliviar.

O clima ficou quente nos minutos finais após uma dividida entre o lateral da casa, Reginaldo, e Serna, do time carioca. A discussão se estendeu na descida para os vestiários no intervalo, com a confusão acompanhada pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. Reginaldo e Gabriel Fuentes receberam o cartão amarelo.

Aparentemente mais calmo, todos voltaram para o segundo tempo, sem mudanças dos dois lados. O jogo seguiu bem disputado, mas o Juventude, enfim, chegou com perigo no ataque e fez seu gol aos nove minutos. Batalla, da entrada da área, arriscou o chute, o zagueiro Freytes tentou aliviar de cabeça, mas mandou no canto esquerdo do goleiro Fábio.

A reação do Fluminense foi rápida, aos 12 minutos. Hércules tabelou com Everaldo e dentro da área chutou forte. O goleiro Gustavo rebateu e o próprio Hércules saltou e de cabeça deixou o placar igual: 1 a 1.

Uma forte chuva serviu para esfriar os ânimos dos dois times. O ritmo de jogo caiu bastante, mesmo porque o Fluminense perdeu força ofensiva, mesmo com algumas trocas promovidas por Renato Gaúcho, e o Juventude pareceu preferir não perder do que arriscar a vitória.

Aos 37 minutos, Samuel Xavier foi expulso ao cometer falta perto da área sobre Gabriel Taliari. O lateral já estava nos vestiários quando o VAR alertou o árbitro para um toque de mão de Taliari no início do jogo. Samuel voltou e ajudou o Fluminense a suportar a pressão dos últimos minutos.

Pela 10ª rodada do Brasileirão, o Juventude vai atuar no interior de São Paulo diante do Red Bull Bragantino, no próximo dia 26 (segunda-feira). Dois dias antes, no sábado (24), o Fluminense faz o clássico contra o Vasco, no Maracanã.

Antes disso, o time carioca volta a atuar pela Copa do Brasil diante da Aparecidense-GO, na próxima quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Este será o jogo de volta da terceira fase, porque na ida, no Rio, o Fluminense venceu por 1 a 0. Agora avança com um empate.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 FLUMINENSE

JUVENTUDE – Gustavo; Reginaldo (Ewerthon), Wilker Ángel, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque (Rodrigo Sam), Jadson, Luis Mandaca (Giovanny) e Batalla; Gabriel Taliari (Matheus Babi) e Gilberto (Nenê). Técnico: Cláudio Tencati.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier (Ignácio), Thiago Silva, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli (Paulo Baya) e Nonato (Isaque); Jhon Arias, Everaldo (Renato Augusto) e Serna (Riquelme Felipe). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Batalla, aos nove, e Hércules, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Reginaldo, Wilker Ángel e Alan Ruschel (Juventude). Gabriel Fuentes, Samuel Xavier e Nonato (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO – Samuel Xavier (Fluminense

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA – R$ 88.109,00.

PÚBLICO – 8.120 torcedores.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).