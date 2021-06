Juventude reage a crítica feita por Marcelo D2 ao gramado do Alfredo Jaconi Em postagem na rede social feita pelo cantor que é torcedor confesso do Flamengo, clube Jaconero ironizou

Bem mais do que a vitória em si obtida por 1 a 0 do Juventude sobre o Flamengo na manhã deste domingo (27) pelo Campeonato Brasileiro, as condições precárias do gramado do estádio Alfredo Jaconi viraram o grande tema de discussão nas redes sociais onde o cantor Marcelo D2 se manifestou de maneira direta.

Torcedor confesso da equipe carioca, o artista não poupou palavras em uma série de postagens onde, além de indicar que esse contexto favorecia os donos da casa, agregou que uma partida da elite do futebol nacional não poderia ocorrer em um campo com tantos problemas de drenagem:

Isso não pode ser um campo de série A do campeonato Brasileiro + Passageira agride e arranca dois dentes de aeromoça — Marcelo D2 (@Marcelodedois) June 27, 2021

Entretanto, a manifestação de Marcelo D2 não foi apenas repostada ou comentada por torcedores de maneira favorável ou contrária ao seu posicionamento, mas também pelo perfil oficial do Juventude com a seguinte ‘alfinetada’:

Da neblina tu não reclama né? — E.C. Juventude (@ECJuventude) June 27, 2021

