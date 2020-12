Juventude ganha do Confiança e segue firme na luta pelo acesso da Série B

Em duelo importante pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro da Série B, o Juventude foi ao estádio Batistão, em Aracaju, neste sábado, e venceu o Confiança por 1 a 0, pela 28.ª rodada. Everton, aos 40 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol do confronto.

Com o resultado, os gaúchos asseguram mais um final de semana dentro da zona de acesso ao Brasileirão de 2021 – agora em terceiro lugar com 46 pontos, dois a mais do que CSA e Cuiabá, os primeiros fora do G-4. Os sergipanos, por outro lado, se distanciaram da luta – permanecem com 39, na 10.ª colocação da tabela de classificação.

O duelo começou equilibrado, demorando 20 minutos até que um dos times conseguisse levar perigo. Foi quando Capixaba, atacante do Juventude, arriscou de fora da área e mandou por cima do travessão. Os visitantes garantiram o bom momento aos 22, com o lateral-esquerdo Eltinho emendando belo voleio e parando no goleiro Rafael Santos.

Melhor em campo, os visitantes abriram o placar no final da etapa inicial. Aos 40 minutos, o meia Everton pegou rebote de cobrança de falta e acertou o cantinho para garantir a vantagem gaúcha. O Confiança, portanto, desceu aos vestiários sem ter ameaçado, mesmo atuando dentro de casa.

Os últimos 45 minutos tiveram poucas emoções. O Confiança levou algum perigo com o atacante Ari Moura. Aos oito, Djalma fez bom cruzamento, mas ele acabou furando e perdendo boa chance. Depois, aos 31, Iago alçou bola na área, só que ele não conseguiu fazer o desvio. Por fim, aos 36, isolou rebote promissor.

O Juventude volta a campo nesta terça-feira, quando, às 21h30, enfrenta o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador. Na quarta, o Confiança encara o Guarani, às 19h15, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Os duelos serão válidos pela 29.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 0 x 1 JUVENTUDE

CONFIANÇA – Jean; Thiago Ennes (Caíque Sá), Nirley, Matheus Mancini e Silva; Serginho e Guilherme Castilho; Rafael Vila (Iago); Ítalo (Ari Moura), Renan Gorne (Bruno Paraíba) e Reis. Técnico: Daniel Paulista.

JUVENTUDE – Marcelo Carné; Igor, Wellington, Emerson e Eltinho; João Paulo, Gustavo Bochecha (Wallace Tarta) e Matheuzinho (Neto); Bambam (Roberto), Rafael Grampola (Everton) e Capixaba (Marciel). Técnico: Pintado.

GOL – Everton, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Nirley e Caíque Sá (Confiança); Emerson Silva, Bambam e Wallace Tarta (Juventude).

ÁRBITRO – Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Batistão, em Aracaju (SE).

