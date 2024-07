Juventude faz 3 a 0 em casa e mantém Grêmio na zona de rebaixamento do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2024 - 18:18 Para compartilhar:

Em um jogo em que se impôs desde o início e foi efetivo no ataque, o Juventude aplicou 3 a 0 no Grêmio no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gilberto, João Lucas, que foi o destaque do time da casa, e Erick Farias.

A vitória reabilita o Juventude na competição depois de duas derrotas seguidas fora de casa, para Fortaleza e Bahia. Agora está na provisória 11ª colocação, com 19 pontos. O Grêmio, que vinha em uma sequência de três partidas sem derrota, segue na zona de rebaixamento, com 11 pontos, na 18ª colocação.

O Juventude começou melhor e tomou a iniciativa da partida, mas faltava efetividade no ataque. Na primeira vez que o Grêmio atacou, acertou a trave do goleiro Gabriel em chute de João Gabriel. A resposta do time da casa foi automática e, assim, aos 24, abriu o marcador. O experiente atacante Gilberto recebeu na entrada da grande área, girou sob a marcação e bateu de esquerda, rasteiro no canto de Rafael Cabral.

O time da casa continuou no ataque aproveitando a morosidade adversária e marcou o segundo aos 31, quando, Jadson cruzou e na marca do pênalti, Pedro Geromel cortou mal e João Lucas chegou finalizando para o fundo da rede.

O Grêmio reagiu após o segundo gol e a ser mais agressivo. Até chegou a marcar com Edenílson, mas o volante do time gaúcho estava impedido e o gol foi anulado, após consulta ao VAR. O lance acordou o time gremista que quase diminuiu aos 34 com Cristaldo, que recebeu de Pavón, e bateu de primeira para excelente defesa de Gabriel. Antes do intervalo, Pedro Geromel, de cabeça, também parou no goleiro do Juventude.

O Juventude voltou atento para o segundo tempo e continuava aproveitando as falhas defensivas do Grêmio. Aos 8, Erick Farias ampliou o marcador após receber de Jean Carlos. Porém, após revisão do árbitro de vídeo, o gol é anulado por falta em Éverton Galdino no início da jogada.

O Grêmio foi mais agressivo no segundo tempo, mas esbarrou na pouca efetividade e na falta de criatividade do seu setor ofensivo O Juventude, por outro lado, foi eficaz e marcou o terceiro. Aos 37, João Lucas recuperou bola na linha de fundo pela direita e cruzou na medida para, na pequena área, Erick Farias testar para o gol. A bola ainda desviou na perna do atacante antes de entrar.

Na próxima quarta-feira, dia 10, pela 16ª rodada, o Grêmio recebe o Cruzeiro, às 18h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O próximo compromisso do Juventude será pela Copa do Brasil, ma quarta, dia 10, às 19 horas. O duelo contra o Internacional é válido pela primeira partida da terceira fase no Beira-Rio. Pelo Brasileiro, joga somente no dia 16 diante do Atlético-MG no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 3 X 0 GRÊMIO

JUVENTUDE – Gabriel; João Lucas, Danilo Boza (Rodrigo Sam), Zé Marcos e Alan Ruschel (Gabriel Inocêncio); Caíque, Jadson e Jean Carlos (Luis Mandaca); Lucas Barbosa (Ewerthon), Erick Farias e Gilberto (Gabriel Taliari) . Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO – Rafael Cabral; João Pedro, Pedro Geromel (Du Queiroz), Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson (Everton Galdino) e Cristaldo; Gustavo Nunes (Alysson) e Pavon (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Gilberto, aos 24, e João Lucas aos 31 minutos do primeiro tempo. Erick Farias, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Barbosa (Juventude); Reinaldo, Gustavo Martins e Pavón (Grêmio).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA – R$ 148.521,00.

PÚBLICO – 7.984 torcedores.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).