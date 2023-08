Juventude empata com Sampaio Corrêa e desperdiça chance de entrar no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2023 - 20:27 Compartilhe

O Juventude desperdiçou a chance de entrar no G-4 – zona de acesso – na Série B do Campeonato Brasileiro nesta 24ª rodada. Mesmo tendo um jogador a mais desde os 25 minutos do primeiro tempo, o Juventude empatou sem gols com o Sampaio Corrêa, neste sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Com 40 pontos, segue colado no pelotão de cima. Se vencesse, o time gaúcho roubaria a quarta posição do Vila Nova, com 42. Entre eles aparece o Criciúma, com 41, também sonhando com o G-4, que tem o Vitória líder, com 47, seguido por Sport (45) e Novorizontino(42). O Sampaio Corrêa segue sem vencer há oito jogos e caiu para a 16ª colocação, com 25 pontos, ainda ameaçado pelo rebaixamento.

A partida começou amarrada. O Juventude, muito afoito, dependia do experiente meia Nenê para criar suas jogadas ofensivas, mas pouco ameaçou o goleiro Luiz Daniel no início.

O panorama mudou aos 25 minutos, quando Thiago Couto foi cortar um cruzamento e foi atingido com uma cotovelada por Rafael Jansen. Após consultar o VAR e deixar a partida nove minutos paralisada, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes expulsou o jogador do Sampaio Corrêa. O goleiro do Juventude teve dois dentes quebrados no lance.

A partir daí, o Juventude dominou as ações em campo e perdeu três oportunidades de ir para o intervalo na frente do placar, com Nenê e Jadson, em chutes da entrada da área, e com Luiz Gustavo de cabeça.

O Juventude pressionou desde o início do segundo tempo, principalmente com Ruan pelo lado esquerdo. Mas com Nenê pouco inspirado, tinha dificuldade em construir jogadas objetivas no ataque. Aos 18, o VAR voltou a ser acionado. Ruan lançou Nenê, que invadiu a área e cruzou. A bola pegou no braço de Gustavo e o árbitro sinalizou pênalti, porém desmarcou a penalidade após consulta ao árbitro de vídeo.

A melhor chance foi Juventude saiu aos 33, quando Vitor Andrade, bateu forte para a defesa do goleiro Luiz Daniel. No rebote, ele teve mais uma chance, mas Alyson salvou. A pressão foi mantida até o final, mas o gol não saiu.

O Juventude volta a jogar já na terça-feira diante do Mirassol, no interior de São Paulo, às 19h. O Sampaio Corrêa recebe o Guarani no sábado, às 17h, no Castelão, em São Luís (MA). Os dois jogos são válidos pela 25ª rodada.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 0 SAMPAIO CORRÊA

JUVENTUDE – Thiago Couto (Léo Vieira); Reginaldo, Danilo Boza, Luiz Gustavo e Alan Ruschel; Jean Irmer (Ruan), Jadson, Vini Paulista (Vítor Gonçalves) e Nenê (Matheus Vargas); Tite (Victor Andrade) e Erick Farias. Técnico: Thiago Carpini.

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Matheus Pivô (Samuel Santos), Gustavo Henrique, Rafael Jansen e Alyson; Mikael (Maurício), Neto Paraíba e Robinho; Henrique Rafael (Gabriel Furtado), Thiaguinho (Matheus Martins) e Ytalo (Vitinho). Técnico: Márcio Fernandes.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Vargas (Juventude); Samuel Santos, Luiz Daniel, Mikael e Matheus Pivô (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO – Rafael Jansen (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA – R$ 41.317,50.

PÚBLICO – 6.630 pagantes.





LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

