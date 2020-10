Juventude empata com o Cuiabá que segue na ponta da Série B Mesmo sem sair de campo com a vitória, Dourado tem quatro pontos de dianteira para o atual vice-líder, a Chapecoense

Em partida onde o Juventude teve mais a lamentar do que o Cuiabá, as equipes empataram por 1 a 1 jogando no estádio Alfredo Jaconi pela Série B do Brasileirão. O marcador não alterou em nada a ponta da tabela onde o time de Mato Grosso segue firme com 29 unidades. Para o Ju, a equipe está em terceiro colocado com 23 pontos, mas a posição pode mudar com a sequência dos jogos dessa terça-feira (6).

DEMOROU, MAS QUANDO CHEGOU…

As atitudes ofensivas e o trabalho de bola na tentativa de comandar a partida era dos donos da casa e uma oportunidade mais clara chegou a surgir quando o experiente meia Wagner, dentro da grande área e com espaço pra batida, errou o chute e mandou por sobre o gol. Entretanto, se até a metade da primeira etapa o Dourado pouco assustou o gol defendido por Marcelo Carné, o entrosamento e bom momento técnico dos comandados de Marcelo Chamusca logo ficou notório. Aos 24, Yago saiu rápido pela direita no plano ofensivo e tocou pro meio da área onde Elton estava totalmente sozinho para fazer o primeiro do jogo no Alfredo Jaconi.

FICOU ABERTO!

Com a necessidade do Ju buscar a igualdade e os naturais espaços que isso proporcionaria ao Cuiabá no exercício dos contra-ataques, a pouca emoção que o confronto havia demonstrado antes do gol foi compensada.

Por parte do Alviverde de Caxias do Sul, Breno obrigou João Carlos a se esticar todo para defender e, na sequência, Igor também finalizar com bastante perigo vendo a bola passar pelo lado direito da meta. Wagner também esteve muito de marcar, mas Anderson Conceição cortou em cima da hora a finalização do camisa 7. Do lado cuiabano, foi o mesmo Anderson Conceição que teve nos pés o segundo tento dos visitantes depois de cruzamento onde Everton Sena ajeitou e ele bateu acertando o travessão de um praticamente estático Marcelo Carné.

FEITIÇO CONTRA O FEITICEIRO

Se o Cuiabá abriu o marcador explorando o lado direito do ataque com um cruzamento rasteiro, foi exatamente dessa forma que o Papo chegou a igualdade. Logo aos cinco minutos do tempo complementar, Igor deu o passe para Wagner tocar rente ao chão rumo a grande área e Breno, correndo mais rápido até do que o companheiro Dalberto, batesse de chapa pras redes de João Carlos.

A igualdade representou uma considerável dose de confiança para a equipe caxiense onde, não à toa, as chances para que o Juventude virasse o marcador iam se empilhando e o arqueiro João Carlos virou o principal personagem para o confronto terminar em 1 a 1. Quando ele não intervinha, o travessão salvava a equipe mato-grossensse como no lance onde Dalberto bateu cheio de efeito e chegou a encobrir o goleiro cuiabano.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também