Juventude empata com Novo Hamburgo e continua sem vencer no Gauchão Equipe teve duas derrotas nas duas primeiras rodadas

Nesta quinta-feira (3), Juventude e Novo Hamburgo se enfrentaram no Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Os mandantes foram mais ativos no ataque e abriram o placar. Mas, logo depois os visitantes colocaram o empate no marcador.

O Juventude conquistou o primeiro ponto na competição e saiu da zona de rebaixamento. Agora, a equipe de Caxias do Sul duela com o União Frederiquense, no próximo domingo 18h30 (horário de Brasília). Por outro lado, o Novo Hamburgo fica com cinco, na 5ª colocação e encara o São Luiz, no mesmo dia, às 19h.

SÓ DEU JUVE!

O Juventude começou melhor a partida e teve uma boa oportunidade logo com um minuto. Danilo Boza levou da defesa até Ricardo Bueno no campo de ataque. ele deixou para Bassani, que bateu com estilo para grande defesa de Maticoli.

Logo depois, após pressão no campo de ataque, Bassani abriu para Capixaba ajeitar e bater com perigo, para fora. Em seguida, o Novo Hamburgo teve a primeira chegada com Jeffinho.

Aos 19′, Chico tabelou com Bueno, a bola ficou com Bassani que finalizou com perigo. Na reta final, Ricardinho aproveitou sobra e quase anotou o primeiro e Capixaba teve a última chance da primeira etapa.

ABRIU O PLACAR!

O segundo tempo começou mais tranquilo, a primeira chance aconteceu aos 16 minutos, Jeffinho dominou na entrada da área, arriscou e bateu para fora. Logo em seguida, o Juventude abriu o placar. Gabriel Tota tinha acabado de entrar, recebeu de Bassani, pegou de primeira de fora e colocou no cantinho, balançando as redes.

A comemoração dos mandantes não aconteceu por muito tempo. Em contragolpe, Alemão foi acionado em velocidade, tocou para Timbó colocar o empate no marcador. Na reta final, o Juve foi com tudo para o campo ofensivo, mas não conseguiu marcar.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

JUVENTUDE X NOVO HAMBURGO

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul-RS

​Data/horário: 03/02/2021 – 21h30 (horário de Brasília)

​Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Assistente 1: Juarez de Mello Júnior

Assistente 2: Otavio Legramanti

Cartões amarelos: Rafael Forster, Willian Matheus (Juventude), Bustamante, Jeffinho (Novo Hamburgo)

Cartões vermelhos:

GOLS:

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

​Willian; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Rafael Forster (Moraes 13’/2T) e Willian Matheus; Jadson (Gabriel Tota 13’/2T), Ricardinho, Chico (Guilherme Parede 13’/2T) e Bassani (Darlan 25’/2T); Capixaba e Ricardo Bueno (Vitor Gabriel 25’/2T).

NOVO HAMBURGO (Técnico: Fabiano Daitx)

Lucas Maticoli; Léo, Micael, Islan e Higor; Kaio César (Welton Heleno 25’/2T), Felipe Guedes e Bustamante (Júnior Timbó 17’/2T); Michel Renner (Peixoto 25’/2T), Jeffinho (Ednei 17’/2T) e Alemão (Alex Nagib 30’/2T).

