Juventude empata com Aimoré, mas cai para a zona de rebaixamento do Gauhão Jaconero fica na 11ª colocação, com apenas sete pontos nas oito rodadas

Aimoré e Juventude empatam, em 1 a 1, nesta segunda-feira (21). Os times se encontraram no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Aimoré perde a chance de alcançar o G-4 e fica na 6ª colocação, com 11 pontos. Enquanto isso, o Juventude caiu para a zona de rebaixamento, com sete tentos.

LÁ E CÁ!

A partida começou com o Juventude e Aimoré se estudando mais. Os donos da casa tiveram maior pressão e conseguiram dar trabalho ao Jaconero. O primeiro gol saiu logo aos 11. Jadson acabou saindo errado e deu corta luz. Paulinho Dias, na sequência, pressionou e ganhou a dividida com Danilo Boza. A bola sobrou para Vinícius Baiano, que cruzou rasteiro para Wesley Pacheco mandar para o fundo das redes do Cristo Rei.

Buscando se recuperar, o Ju aumentou a pressão e conseguiu controlar mais as jogadas, dando menos espaço para o Aimoré criar. Aos 28, enfim, o Juventude conseguiu empatar, com Zárate marcando seu primeiro gol com a camisa da equipe alviverde. Na jogada, Jadson ficou com a bola, após cruzamento de Guilherme Parede, e mandou para o argentino, que passou por dois marcadores. Na entrada da área, o jogador mandou no canto do goleiro Volpi.

MOVIMENTADA!

Os dois times voltaram do intervalo dispostos a marcar. O Aimoré, logo no primeiro minuto, apareceu em um contra-ataque. Vinícius Baiano carregou, venceu a marcação e cortou para o meio, soltando uma bomba de fora e obrigando César a fazer uma grande defesa. O Juventude respondeu com Kelvi, que aproveitou sobra de escanteio e soltou uma bomba. A bola desviou e foi para fora.

Os donos da casa seguiram na busca do segundo gol e tiveram boas chances de ampliar o placar. Aos 19, Raphael Soares levou perigo ao goleiro César, após soltar uma bomba. Pouco tempo depois, Lucas Sampaio também tentou. Sassá mandou de calcanhar para o lateral, que estava na cara do gol, mandar para fora.

FICHA TÉCNICA

AIMORÉ X JUVENTUDE

Local: Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS)

Data: 21/02/2022 – 20h (de Brasília)

​Árbitro: Wagner Silveira Echevarria

Assistentes: Gustavo Marin Schier e Fagner Bueno Cortes

Cartões amarelos: Raphael Soares, Darlan e Luís Soares (Aimoré); Darlan (Juventude)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Wesley Pacheco (11’/1ºT) (1-0); Mauro Zárate (28’/1ºT) (1-1)

AIMORÉ (Técnico: Rafael Lacerda)

Fabián Volpi; Bruno Ferreira, Natã, Darlan e Wellington Reis; Raphael Soares (Lucas Sampaio, aos 21’/2ºT), Paulinho Dias e Mardley; Wesley Pacheco (Luís Soares, aos 36’/2ºT), Marcelinho (Adriano, aos 16’/2ºT) e Vinícius Baiano.

JUVENTUDE (Técnico: Eduardo Barros)

César; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Paulo Miranda e William Matheus; Kelvi (Elton, aos 35’/2ºT), Mauro Zárate (Chico, aos 15’/2ºT) e Jadson (Darlan, aos 24’/2ºT); Capixaba, Pitta (Vitor Gabriel, aos 35’/2ºT) e Guilherme Parede (Gabriel Tota, aos 35’/2ºT).

