Juventude e Goiás ficam no empate pelo Brasileiro da Série A Com o empate, o Papo continua afundado na Zona de Rebaixamento, enquanto o Esmeraldino está no meio da tabela

No estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida realizada pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Juventude e Goiás empataram pelo placar de 0 a 0. O jogo foi de um tempo para cada time. O Esmeraldino mandou na etapa inicial, enquanto o Papo foi quem comandou o tempo complementar. Com o resultado, o Goiás foi para 21 pontos e está em 13º lugar. Já o Juventude permanece na zona de rebaixamento com 13 pontos e na penúltima colocação.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Fluminense, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Já o Juventude pega o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília. Ambas as partidas serão realizadas no dia 20 de julho.

PRIMEIRO TEMPO

GOIÁS COMEÇA COM TUDO

Mesmo jogando fora de casa, o Goiás começou a partida pressionando o Juventude. Em 25 minutos, o Esmeraldino criou quatro boas chances de perigo com Reynaldo, Dadá Belmonte, Vinicius e Pedro Raul. Nas quatro jogadas, a bola passou muito perto da meta do goleiro César.

RESPOSTA DO JUVENTUDE

O Juventude criou muito na etapa inicial, mas quando chegou assustou demais o goleiro Tadeu. Aos 27 minutos, Ricardo Soares jogou para área, Edinho finalizou na defesa do Goiás. Na sobra, Moraes finalizou para fora e quase abriu o marcador.

SEGUNDO TEMPO

JUVENTUDE TEM GRANDE CHANCE EM PENALIDADE, MAS DESPERDIÇA

Na etapa complementar, o Juventude voltou diferente e pressionou o a equipe do Goiás. A pressão surtiu efeito e aos 10 minutos conseguiu a penalidade. Ricardo Bueno foi para cobrança e bateu para fora e desperdiçando uma ótima oportunidade para abrir o marcador.

PAPO MARCA, MAS GOL É ANULADO

O Papo continuou pressionando e criando oportunidades. Aos 14 minutos, Paulo Henrique poderia ter marcado, mas Tadeu salvou o time do Goiás. A pressão do time gaúcho continuou, e aos 22 a bola entrou. Mas a bola bateu na mão de Thallison e o gol foi anulado.

JUVENTUDE PEDE OUTRAS OPORTUNIDADES

O Goiás continuou fechado na defesa e tentando se segurar de todas as maneiras. Aos 36 e 40, o Papo teve duas grandes oportunidades com Óscar Ruíz para marcar, mas ele não conseguiu colocar a bola para dentro e acabou desperdiçando a chance de dar a vitória ao Juventude.

